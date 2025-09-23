VIDEO: Así fue el primer gol de Santiago Gimenez en la temporada 2025-2026 con el Milan

Santiago Gimenez terminó con su racha negativa frente al arco con el Milan y marcó su primer gol de la temporada en la Copa Italia ante Lecce.

Gimenez recibió un centro preciso de Bartesaghi que logró rematar con el portero vencido y así marcar su primer gol en una temporada.

🚨🇮🇹 PRIMER GOL DE SANTIAGO GIMENEZ EN LA TEMPORADA CON EL AC MILAN! ❤️‍🔥🇲🇽 pic.twitter.com/3a7GBXoiMx — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 23, 2025

La anotación de Gimenez llegó luego de que el equipo del Lecce se quedara con uno menos en el terreno de juego por una roja. Con su gol, puede calmar un poco la presión que estaba recibiendo el delantero mexicano de parte de la prensa y de los aficionados del equipo que pedían su salida.

La racha negativa que tenía Santiago Gimenez

Gimenez ha sido el delantero titular pero no había logrado anotar, fallando algunas jugadas claras que provocó el enojo de los aficionados.

En lo que va de temporada, ha disputado de titular los cuatro encuentros de la Serie A y una asistencia en la Copa Italia.

