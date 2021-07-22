Primer país se retira de Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Su delegación era apenas de cinco atletas olímpicos, pero con esta decisión se convierte en el primer retiro de una nación de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 próximos a inaugurarse en el Estadio Olímpico de la capital de Japón.

Retirado de Tokyo 2020

El Gobierno de Guinea, nación africana, ha decidido que sus deportistas regresen a casa y no participen en la justa olímpica, en un comunicado realizado y publicado por el Ministerio de Deportes de dicha nación ha externado que: “El Gobierno de la República de Guinea, ansioso por preservar la salud de los atletas guineanos, decidió con pesar cancelar la participación del país en la Olimpiada 32, programada en Tokio”.

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Hasta el cierre de esta edición, cerca de noventa personas relacionadas a los XXXII Juegos Olímpicos habían dado positivo al virus, pese a las rigurosas medidas del Gobierno japonés.

Un par de nadadores, así como un representante en el atletismo, otro en el judo y una más en la lucha libre eran quienes competirían por Guinea en Tokio, pero sus respectivos sueños han terminado en pos de preservar la salud.

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Ningún otro país, sin importar el tamaño de su delegación, ha decidido retirarse de la capital nipona.

Guinea, ubicada en la costa occidental de África central, fue colonia española hasta 1968. En aquella época, Malabo se llamaba Santa Isabel, y Bioko, la isla en la que se sitúa, Fernando Po. La ciudad recibió su nombre actual en 1973 en honor de un rey de los bubi, uno de los grupos étnicos locales.

Guinea Ecuatorial, es el único país africano de habla hispana, estuvo presente en los medios de comunicación como consecuencia de la Copa de África de Fútbol, de la que fue coanfitrión.