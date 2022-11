El posible primer refuerzo del América para el Clausura 2023

El América conoce su calendario completo para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, y su primer partido será el 7 de enero a las 5 pm contra el Querétaro en el Estadio Azteca. Para este nuevo torneo, Fernando Ortiz busca reforzar al equipo con la idea de ser campeón tras quedar líder del torneo Apertura 2022.

Son varios los equipos que ya se encuentran presentando sus refuerzos e iniciando la pretemporada, pero el conjunto de Coapa aún está de vacaciones y ‘Tano’ Ortiz podría contar con el primer refuerzo para el equipo.

¿Quién sería el primer refuerzo del América?

La prensa argentina dio a conocer el nombre del posible primer refuerzo para el América, pues fue ofrecido el volante y capitán del Club Atlético Independiente, Lucas ‘Perrito’ Romero.

En caso de que el América esté interesado, el Independiente lo negocia como parte de la deuda que tiene el club con las Águilas. El jugador es pretendido por Vélez, pero le buscan equipo en el exterior de la Primera División de Argentina.

Lucas Romero tiene 28 años y en su paso con el Independiente disputó 41 partidos en total, logrando anotar tres goles y dar seis asistencias.

Calendario del América para el Clausura 2023

Jornada 1: América vs Querétaro, sábado 7 de enero, Estadio Azteca

Jornada 2: Toluca vs América, sábado 14 de enero Estadio Nemesio Diez

Jornada 3: América vs Puebla, sábado 21 de enero, Estadio Azteca

Jornada 4: América vs Mazatlán, sábado 28 de enero, Estadio Azteca

Jornada 5: Santos vs América, sábado 4 de febrero, Estadio TSM Corona

Jornada 6: América vs Necaxa, sábado 11 de febrero, Estadio Azteca

Jornada 7: Atlético de San Luis vs América, martes 14 de febrero, Estadio Alfonso Lastras



Jornada 8: América vs Tijuana, domingo 19 de febrero, Estadio Azteca

Jornada 9: Atlas vs América, sábado 25 de febrero, Estadio Jalisco

Jornada 10: América vs Pachuca, sábado 4 de marzo, Estadio Azteca

Jornada 11: Tigres vs América, sábado 11 de marzo, Estadio Universitario

Jornada 12: Chivas vs América, sábado 18 de marzo, Estadio Akron

Jornada 13: América vs León, sábado 1 de abril, Estadio Azteca

Jornada 14: América vs Monterrey, sábado 8 de abril, Estadio Azteca

Jornada 15: Cruz Azul vs América, sábado 15 de abril, Estadio Azteca

Jornada 16: América vs Pumas, sábado 22 de abril, Estadio Azteca

Jornada 17: Juárez vs América, viernes 28 de abril, Estadio Olímpico Benito Juárez

