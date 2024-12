Las primera palabras de ‘Chucky’ Lozano tras su salida del PSV

Este domingo 22 de diciembre del 2024, ‘Chucky’ Lozano jugó su último partido con el PSV y posiblemente el último juego de su carrera en un club europeo, ya que en 2025 concreta su llegada al San Diego FC de la MLS.

El encuentro fue entre el PSV vs el Feyenoord en el Estadio Philips Stadion. El ‘Chucky’ inició en la banca pero terminó entrando en los últimos minutos de partido del segundo tiempo para que la afición pudiera despedirlo y corear su nombre.

Entrevista Warrior con Javier Aguirre en el CAR



Te puede interesar: VIDEO: Emocionante despedida de los aficionados del PSV a Chucky Lozano

Lozano agradeció a la afición del PSV



Al finalizar el encuentro, el conjunto del PSV compartió en sus redes sociales una entrevista con el mexicano en el que dio sus primeras palabras con su salida del equipo.

En un principio, Lozano detalló sentirse con sentimientos encontrados por terminar este ciclo pero se siente feliz por lo que viene. Por otra parte, detalló que fue un momento muy bonito.

“Con muchos sentimientos encontrados, un poco triste, se acaba un ciclo pero muy contento de lo que he logrado y de lo que he hecho y me siento muy feliz. Fue hermoso, creo que es de esos momentos muy bonitos que pasan y bueno, gracias a dios lo pude vivir y lo repitieron varias veces la gente y bueno, le agradezco mucho a la gente el apoyo y el cariño. Muy bonito, toda la gente aplaudió, me gritó y eso me emocionó mucho. ”.



“Al final el homenaje qué me hicieron fue espectacular. Para mi es un momento muy bonito qué me ha dedicado la gente, estoy muy feliz, muy contento y muy agradecido”.

Por último, explicó que un detalle de ese estilo es mucho para su familia y él porque crecieron en la ciudad y son felices con la etapa que tuvieron en el PSV.

“Mucho, para mi familia mucho. Aquí crecieron mis hijos, aquí estuvieron muy contentos y bueno yo también, tuve una muy bonita etapa aquí en el PSV y la verdad significa nuestra segunda casa para toda mi familia, estamos muy contentos de poder participar en este club y en está ciudad.”