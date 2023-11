Primeras declaraciones del árbitro después del partido México vs Honduras

La Selección Mexicana está en las semifinales de la Nations League, y consiguió el boleto directo a la Copa América. El equipo de Jaime Lozano se fue hasta la última instancia contra Honduras, en el Estadio Azteca, donde en tanda de penaltis eliminó a los catrachos que se fueron muy molestos con el árbitraje.

Los centroamericanos argumentaban que el tiempo agreado, durante la segunda mitad, fue demasiado, y fue justo en el momento en el que cayó el tanto de Edson Álvarez, quien empató el duelo, para así mandarlo a tiempos extra. Además, de que por reglamento se repetió en tres ocasiones el cobro desde los 11 pasos de César ‘Chino’ Huerta, cosa que tampoco gustó al cuadro visitante.

Revive la tanda de penaltis del México vs Honduras | Concacaf Nations League

Las primeras palabras del árbitro Iván Barton tras el México vs Honduras

El central salvadoreño compartió sus primeras palabras una vez que arribó a su país natal: “Feliz de estar de nuevo en nuestro país, por el trabajo también realizado que Dios no ha permitido hacer. La verdad es que representar al país es algo que no hay palabras para poder describir la alegría y el orgullo que se siente poder representar a nuestro país”, aseguró Iván Barton, quien dirigió el México vs Honduras en el Estadio Azteca.

El calendario de la Selección Mexicana de aquí a la Copa América de 2024

Ahora, con boletos en mano, México primero tiene un compromiso en Estados Unidos, donde se medirán ante Colombia en Los Angeles, el próximo 16 de diciembre de 2023. Luego en marzo de 2024 disputarán la Semifinal y la Final de la Nations League, el 21 la antesala contra Panamá; y el partido por el título o el tercer lugar será el 24, todos los duelos en el AT&T Stadium, de Arlington, Texas.

Luego en junio hay Fecha FIFA entre el 3 y 11 de junio; previo a la Copa América que se jugará del 14 del mismo mes al 14 de julio; para después en septiembre, octubre y diciembre volver a tener un par de duelos dentro de Fechas FIFA.

A esto se le pueden sumar amistosos como el de Colombia, que no estén en el calendario del máximo organizmo del futbol, por lo que los convocados serán de la Liga BBVA MX.