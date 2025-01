Las primeras palabras de ‘Chino’ Huerta como jugador del Anderlecht

El pasado viernes 10 de enero del 2025, el conjunto del Anderlecht de Bélgica confirmó la llegada de ‘Chino’ Huerta después de varias semanas de especulaciones de su llegada. El mexicano salió de Pumas para poder cumplir su sueño de jugar en Europa y este sábado 11 de enero del 2025, en las redes sociales del Anderlecht publicaron un video de César Huerta presentándose y hablándole a los aficionados del equipo.

Gol de César Huerta: México 2-0 Estados Unidos | Partido Amistoso

El mensaje de César Huerta para la afición del Anderlecht

En el video, ‘Chino’ se presenta dando su edad, su posición en la que juega y lo que lo caracteriza como jugador. Detalló lo que significa para él poder llegar a Europa y todo lo que le genera el que su mamá lo esté acompañando tras conseguir uno de sus objetivos.

“Me llamo César Huerta, tengo 24 años y juego de extremo izquierdo. César Huerta es un jugador desequilibrante, atrevido y que le gusta divertirse en la cancha con el balón.

Para mi dar el salto a Europa en club tan grande como el Anderlecht es algo de mucho orgullo y una gran responsabilidad.

Me da un sentimiento de mucha felicidad, mucho orgullo y estoy muy feliz de que me mi mamá pueda estar aquí conmigo acompañándome en este paso tan importante en mi carrera, ella fue la que me apoyó cuando yo era chiquito para poder cumplir mi sueño y ahora que logré un sueño más, ella está aquí conmigo acompañándome”.

Chino’s first words as a Mauve. 🟣⚪ #Huerta2029 Get Chino’s shirt with free name & number. 💜 Shipping to Mexico via https://t.co/iPXzLZ2VVD . 🛒🇲🇽 pic.twitter.com/8Fnc4MvF4v — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) January 11, 2025

Por otra parte, pidió que los aficionados y la gente del club le siga diciendo Chino ya que lo reconoces de esa forma. Por último, detalló que se encuentra feliz y uno de sus sueños es poder ser el primer jugador mexicano en ganar la liga de Bélgica.

“En México los chinos es el cabello, los rizados se les dice chinos. Me gustaría que los aficionados y la gente del club me siguiera diciendo Chino porque al final, ya la gente me reconoce como Chino Huerta. Estoy muy feliz, espero darles muchas alegrías. Un sueño más que tengo es ser el primer jugador mexicano en ganar la Liga de Bélgica.”