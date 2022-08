Las primeras palabras del ‘Potro’ Gutiérrez como técnico de Cruz Azul

Cruz Azul ha comenzado una nueva etapa después de vivir una de las peores derrotas en su historia. Perder 7-0 ante América hizo que cayeran fuertes consecuencias en la Máquina, la primera fue la destitución de Diego Aguirre como director técnico, en su lugar se queda como interino, Raúl “Potro” Gutiérrez que aseguró que quiere levantar al equipo en lo mental y futbolístico.

“El equipo está retomando la forma anímica para competir. Tenemos jugadores que están muy comprometidos y con una vergüenza deportiva importante para darle la vuelta al asunto”, dijo el entrenador interino en su primera conferencia de prensa al mando de Cruz Azul.

Te puede interesar: ¿Qué jugadores mexicanos se han enfrentado en Champions League?

Deseo 5: Partidos del Mundial| Presentación de El Canal el Mundial

‘Potro’ Gutiérrez habla del ‘Cata’ y Baca

Ante la situación que viven Julio César “Cata” Domínguez y Rafael Baca, quienes han sufrido las fuertes críticas de la afición e incluso fueron hasta la Noria para reclamar su rendimiento en el presente torneo de Liga BBVA MX, el “Potro” sabe que es una situación que puede vivir cualquier futbolista y le pide a los seguidores que recuerden que ambos fueron artificies del último campeonato azul.

“Yo creo que siempre la afición tiene derecho a expresarse, es parte del negocio del futbol. Vivimos el día a día, vemos como trabajan, como piensan, por lo menos esos dos jugadores estuvieron en el último campeonato, en la cancha y tenemos que verlo de esa manera”, añadió Gutiérrez.

El nuevo entrenador permanecerá lo que resta del Apertura 2022, sin embargo, su continuidad para el próximo torneo dependerá de lo que consigan sus dirigidos en el campeonato y la decisión de la directiva. A pesar de esta situación, el “Potro” sabe de su responsabilidad de llevar a los cementeros al protagonismo del futbol mexicano.

“Hemos hablado con la directiva, con ese respaldo que tenemos en el resto del torneo. Los resultados que se nos den detonarán las decisiones. Primero tenemos que reencontrar al equipo con su mejor esencia y a lo que la institución merece”, agregó Raúl Gutiérrez. “El compromiso es automático, estar en una institución como cruz azul, tienes una responsabilidad de primero entregar resultado y después que tenga un funcionamiento de acuerdo a su historia”, aseveró.

De la catástrofe ante América, el “Potro” solo se limitó a decir que sus jugadores superarán el momento anímico. Incluso evitó comentar del cuerpo técnico de ese momento liderado por Diego Aguirre.

“Hablar de que se hizo bien o no en el cuerpo técnico anterior, a mí no me parece correcto. Hay cosas que funcionaban, que estamos mejorando y hay cosas que estamos aplicando de otra manera, para que el equipo funcione”, finalizó el ‘Potro’ Gutiérrez.

Te puede interesar: La Liga BBVA MX y Konami presentan el vídeojuego eFootball 2023