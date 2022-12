Las primeras palabras de Sebastián Sosa como jugador de Pumas

Los Pumas tienen nuevo portero de cara al 2023, se trata del uruguayo, Sebastián Sosa, quien arribó a la Ciudad de México para firmar su contrato con el cuadro universitario. El arquero regresa a México tras unas temporadas en el extranjero pero con la experiencia de ya haber jugado en el balompié azteca hace algunos torneos con el Mazatlán FC.

“La verdad que el tiempo que la pasé acá fue muy lindo, uno siempre se queda con los recuerdos y cuando se dio la oportunidad no lo pensé y bueno ya estamos acá, para mí es un gusto, y a satisfacción llegar a un gran del fútbol mexicano, esperamos estar a la altura y responder con un campeonato y poder aportar mi experiencia para pelear esas cosas”, comentó el guardameta a su llegada a la capital del país.

Las expectativas de Sebastián Sosa en Pumas

Sobre las expectativas, Sosa se mostró ilusionado por la plantilla con la que cuenta el equipo dirigido por Rafa Puente Jr, incluyendo al mundialista brasileño, Dani Alves.

“Hay una gran plantita, un gran plantel como para ilusionarse, y vamos a hacer todo para pelear la parte alta de la tabla y el campeonato”, aseguró.

Por último, Sebastián Sosa aprovechó para hablar de la exigencia que tiene un equipo cómo el auriazul y mandarle un mensaje a los aficionados de Pumas.

“A uno lo motiva porque he tenido la dicha de vestir playeras de equipos grandes y por suerte fue con buen pasaje así que no quiero que sea la excepción, estamos convencidos, estamos con fe, quiero agradecer porque aún no se había hecho oficial y a través de las redes me hacían llegar el cariño y todos yendo y jalando para el mismo lado podemos pelear cosas como el campeonato”, finalizó el arquero sudamericano.

