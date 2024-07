Listos los primeros cruces de los Cuartos de Final de la Copa América 2024

Tras la finalización de las tres jornadas de la fase de grupos de la Copa América 2024 del Grupo A y B, ya tenemos listos los primeros dos cruces correspondientes a los Cuartos de Final.

El primer partido que se llevará a cabo es el enfrentamiento de la actual campeona del torneo, Argentina, en contra de Ecuador. Este partido será el próximo jueves 04 de julio en el NRG Stadium ubicado en Houston, Texas, empunto de las 19:00PM hora CDMX.

El segundo encuentro será el próximo viernes 05 de julio entre la Selección de Venezuela y su similar de Canadá; el partido se jugará en el AT&T Stadium, casa de los Vaqueros de Dallas, empunto de las 19:00PM hora CDMX.

¿Cuáles son los enfrentamientos del Grupo C y D de la última jornada de la fase de grupos?

El día de mañana 01 de julio, los partidos programados son los correspondientes al Grupo C; Estados Unidos vs Uruguay y Bolivia vs Panamá.

Ambos enfrentamientos serán a las 19:00PM hora CDMX. El encuentro entre la Selección de Estados Unidos y Uruguay se jugará en el Arrowhead Stadium en la ciudad de Kansas City. Mientras que el Bolivia vs Panamá, será alojado por el Inter&Co Stadium ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

