La posible alineación de Tigres para enfrentar al Atlético de San Luis

Los Tigres de Nuevo León vuelven a la actividad del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX en contra del Atlético San Luis en un encuentro que será sumamente más especial que un duelo común de Jornada 7 para la hinchada de los Felinos, ya que volverá a las canchas del futbol mexicano el portero argentino Nahuel Guzmán, después de haber cumplido una sanción impuesta el torneo pasado.

La U de Nuevo León marchan en la segunda posición de la tabla general, por lo que su estratega Veljko Paunovic no dejará la oportunidad de buscar el liderato en caso de que el Cruz Azul no logre mantener el ritmo, por lo que se espera que el entrenador serbio use su mejor once titular posible.

En la portería se espera el gran regreso del guardameta Nahuel Guzmán, quien estaría acompañado en la defensa central por uno de sus mejores amigos en la cancha que es su compatriota Guido Pizarro y por el recién llegado desde Brasil, Joaquim, en las laterales los mexicanos Jesús Angulo por la izquierda y por la derecha Javier Aquino.

La dupla en el medio campo se prevé que se mantenga con el brasileño Rafa Carioca y el uruguayo Fernando Gorriarán, quienes han sido piezas fundamentales en el esquema de Paunovic desde su llegada.

¿Quiénes serán los extremos de Tigres contra San Luis?

En las bandas podría darse el debut en casa de Uriel Antuna por el sector derecho y por la izquierda Ozziel Herrera, quien llega tras dar un gran partido en contra de los Pumas de Universidad Nacional en CU y ser pieza clave para el triunfo.

¿Jugará Gignac contra el San Luis?

En la parte ofensiva se espera que salgan el 11 y el 10, con el argentino Juan Francisco Brunetta en la posición de creativo y con el frances André-Pierre Gignac como centro delantero y punta de lanza de los Tigres.

