Países Bajos será CAMPEONA del mundo según este “vidente”, estos son sus 3 joyas a seguir

Hace algunos días un famoso analista de datos y economista alemán Joachim Klement predijo que la Selección de los Países Bajos se quedaría con el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un hecho realmente interesante considerando que este “vidente” acertó en los últimos tres campeones del mundo.

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De concretarse esta predicción, los Países Bajos entrarían en la lista de las Selecciones que han ganado una Copa del Mundo a lo largo de la historia. Ante esta situación, luce interesante conocer las 3 estrellas más importantes que el país tendrá en esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

3 figuras a seguir de los Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Virgil Van Dijk : Si bien no tuvo la mejor temporada a nivel colectivo con el Liverpool, la realidad es que el central neerlandés vino de menos a más en la campaña, por lo que espera que su último Mundial sea la consagración de los Países Bajos en el podio.

: Si bien no tuvo la mejor temporada a nivel colectivo con el Liverpool, la realidad es que el central neerlandés vino de menos a más en la campaña, por lo que espera que su último Mundial sea la consagración de los en el podio. Tijani Reijinders: El futbolista del Manchester City no tuvo la regularidad esperada en la Premier League; sin embargo, haber sido entrenado bajo las órdenes de Pep Guardiola podría ser suficiente para entregarle a los Países Bajos ese futbol que tanto ha esperado.

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Denzel Dumfries: Ya sea como lateral o carrilero por ambas bandas, la realidad es que el jugador del Inter de Milán se ha consagrado como uno de los mejores del mundo en su posición. Denzel tiene 30 años, por lo que se encuentra en su mejor momento físico para disputar este torneo.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 están los Países Bajos?

La Selección de los Países Bajos forma parte del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma en donde compartirá sector con otras escuadras como Japón, Suecia y Túnez, a las que se enfrentará de la siguiente forma.