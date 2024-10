¡Problemas en el Rebaño! Leyenda de las Chivas criticó al club

La salida de Fernando Gago creó un malestar en la atmósfera de las Chivas, Ramón Ramírez, leyenda del club Guadalajara habló sobre el actuar de la directiva en la recta final del Apertura 2024 y aseguró que la institución ha perdido protagonismo en la Liga Mx en comparación con el acérrimo rival.

“Los proyectos no se han consolidado, no sé si no le han atinado a la gente idónea que vienen ilusionados con el proyecto pero al año o dos abandonan, a veces son los resultados, a veces los proyectos no caminan, no hemos visto un entrenador que aguante por lo menos 3 o 4 años, Guadalajara ha dejado de ser protagonista y ha dejado de pelear por los títulos, la afición ve que su rival (América) lo está haciendo bien y no está contenta, queremos que Chivas siga sumando campeonatos”, señaló el ex jugador.

¿El sucesor de Gago?

Sobre el próximo entrenador del “Rebaño”, Ramírez explicó los detalles en los que tiene que pensar la directiva para traer a su nuevo estratega, el ex jugador de las Chivas no se animó a dar un nombre, sin embargo, aseguró que tiene que ser un tipo del agrado de los dueños y comprometido con el proyecto para poder conseguir un nuevo trofeo.

“No tengo un preferido, hay muchos entrenadores aquí en México que han reconocido su capacidad, pero también es importante que estén de acuerdo con la directiva, porque a veces la dirección deportiva no se encarga de contratar al técnico y no tienen las mismas ideas, en este caso los dueños tienen que ver qué tipo de equipo quieren dentro de la cancha y en base a eso contratar al cuerpo técnico”, agregó Ramírez.

El calendario de las Chivas

Las Chivas cierran el torneo con 4 partidos complicados, este viernes visitan al Puebla, el próximo sábado reciben a los Pumas,la penúltima fecha viajan a Torreón contra Santos y finalmente en casa reciben al Atlético San Luis, después de 13 jornadas se encuentran en séptimo lugar de la tabla con 21 puntos, pero aún con la intención de avanzar de manera directa a la Liguilla.

“La verdad es que el equipo se ve suelto, se ve comprometido como si quisieran demostrarle que son capaces al propio Gago, ojalá que el cierre de temporada sea de la misma forma, se metan en los primeros 6 lugares y que sea contendiente al título, la gente de Chivas anhela un campeonato”, agregó Ramón.

