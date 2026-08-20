ÚLTIMA HORA: Profe Cruz es confirmado como parte del cuerpo técnico del Inter

El Profe Cruz, entrenador mexicano con un destacado paso por la Liga BBVA MX en donde hizo campeón al Atlante en el torneo Apertura 2007, está de regreso en los banquillos, pero esta vez como parte del cuerpo técnico del Inter Toronto de la Premier League de Canadá.

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Profe Cruz vuelve a los banquillos como parte del cuerpo técnico del Inter Toronto

José Guadalupe Cruz es parte del cuerpo técnico del Inter Toronto y destacó su presencia en el más reciente partido del equipo en contra del HTX Wanderers en donde obtuvo la victoria por marcador de 4-3.

El estratega mexicano no dirige en la Liga BBVA MX desde el Clausura 2021 cuando fue entrenador del Necaxa, pero también tuvo paso por Dorados de Sinaloa, Atlas, Morelia, Rayados, Jaguares, León, Atlante y Puebla, obteniendo con estos últimos una Liga y una Copa, respectivamente.

De acuerdo con el medio Northern Tribune, Cruz fue presentado con los jugadores desde hace dos partidos, pero se encuentra en un periodo de prueba; sin embargo, cuenta con el apoyo de la directiva tras ser invitado por Jorge Villalpando, exportero con el que coincidió en Jaguares de Chiapas y quien actualmente es gerente general del Inter Toronto.

El Profe Cruz ha estado presente en las prácticas del equipo, aunque requiere de apoyo de un traductor para compartir indicaciones a jugadores que solo hablan inglés, lo que no ha sido un impedimento para desarrollar su trabajo.

Cabe señalar que Antonio Campos, hijo de Jorge Campos, también forma parte del Inter Toronto, equipo con el que firmó s primer contrato profesional.

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