Martín Anselmi habla del papel de Angel Sepúlveda en Cruz Azul

La Máquina Celeste del Cruz Azul venció 1-0 a los Xolos de Tijuana con una anotación de Ángel “Cuate” Sepúlveda al inicio de la segunda parte del compromiso correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX; por primera ocasión en la era de Martín Anselmi los Cementeros lograron ligar dos triunfos, hecho que no lograban desde octubre del año.

Con el triunfo de los cruzazulinos en el Estadio Ciudad de los Deportes lograron escalar momentáneamente hasta la quinta posición del futbol mexicano con siete puntos, para meterse de lleno en la lucha por los puestos que otorgan un boleto a la Liguilla del futbol mexicano.

Las palabras de Anselmi sobre Sepúlveda

“Yo con Sepú no voy a descubrir nada. Ya lo demostró el semestre anterior. Pero creo en el juego colectivo. Un día le va a tocar a Sepú, otro día le va a tocar al Toro, otro día le tocará a Guti. Entonces, creo en el juego colectivo. Creo que el equipo tiene que mejorar al individual. Y que si un día un individuo nos salva, bienvenido sea. Pero que sea el equipo el que genere. Y creo que Sepú está ahí para empujarlas. Sé de su calidad, sé de su esfuerzo, sé de su compromiso. Y de la gran persona que es. Porque la verdad que es un profesional tremendo. Y es un gran ser humano. No le tocó jugar los primeros dos partidos. Y siempre metido en el grupo, siempre dando el ejemplo”, comentó Martín Anselmi en relación al momento que vive el delantero mexicano del Cruz Azul Ángel Sepúlveda.

Martín Anselmi habla sobre la pelea de Miguel Herrera con Iván Alonso

Entre la conferencia de prensa de Miguel Herrera y Martín Anselmi hubo un conato de bronca en los pasillos del Estadio Ciudad de los Deportes entre el entrenador de los Xolos y el director deportivo del Cruz Azul, el uruguayo Iván Alonso; el técnico del Cruz Azul fue cuestionado sobre cuál es su punto de visto del conflicto, sin embargo mencionó que él no estaba enterado.

“No, no la vi (Pelea entre Herrera y Alonso). Estaba metido en la oficina analizando. En realidad me estaban mostrando las estadísticas del partido. Me gusta saber y la verdad que me la perdí. Estaba metido en el vestuario”, respondió en torno a la polémica que surgió entre personal de Cruz Azul y Tijuana.

