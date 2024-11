Prohibidas las camisetas de Argentina; restringe ingreso

Se va a disputar la fecha FIFA de noviembre y en las eliminatorias de la CONMEBOL han revelado una fuerte restricción pues autoridades han asegurado que “por seguridad” no van a permitir que ingresen al estadio aficionados con la playera de Argentina.

La restricción se aplicará para el partido de Paraguay vs Argentina, que se va a disputar el próximo 14 de noviembre del 2024 en el Estadio Defensores del Chaco. La decisión de la medida la terminó tomando la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

¿Cuál es el motivo de la restricción?

El gerente de Licencias de la APF, Fernando Villasboa, reveló que uno de los motivos por los cuales no podrán entrar con playeras de la Selección visitante en los lugares asignados para el equipo local es por seguridad y porque buscan hacer notar la localía.

Agregó que no es una medida que se aplica por primera vez, ya que cuando recibieron a Brasil el pasado 10 de septiembre la implementaron.

“Nosotros ya advertimos y avisamos de que en los sectores del público local no vamos a permitir el acceso de esas camisetas que no sean de Paraguay, o de repente neutras, pero del rival no vamos a permitir”.

Aunque, no serán solo playeras de la Selección de Argentina, sino que no se permitirán camisetas ni prendas de clubes argentinos, o “camisetas de clubes que contengan nombres de jugadores del equipo rival”.

Por lo que de los 35.000 lugares disponibles en el estadio Defensores del Chaco para el partido contra Argentina, 1.700 se asignaron al público visitante y los restantes 33.300 para los locales.

En ese sentido, las personas que deseen usar camisetas de la selección argentina o relacionadas con sus jugadores deberán ubicarse en el sector visitante.

Fernando explicó que no es una cuestión contra algún jugadores, pero que es muy importante para ellos la localía.

“No es una cuestión contra ningún jugador, nosotros somos muy respetuosos de la carrera de todos los futbolistas (... ) solamente que la localía para nosotros es muy importante”, agregó.

