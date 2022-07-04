¿Qué estará prohibido hacer durante el Mundial de Qatar 2022?

México. Faltan pocos meses para que comience la Copa del Mundo Qatar 2022, específicamente el 21 de noviembre iniciará las acciones donde miles de aficionados de diferentes países asistirán al país del medio oriente.

Pero por ser un territorio de la cultura islámica el gobierno catarí tiene prohibido diferentes actos que los visitantes no podrán realizar ya que podrían ser multados o hasta ser metidos a la cárcel.

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Estas son de las cosas que están prohibidas hacer o por lo menos trata de no hacer si es que vas a visitar tierras qataríes:

El consumo de alcohol está prohibido en la cultura islámica, pero para la Copa del Mundo se harán algunas excepciones: ser mayor de 21 años, beber solo en algunos lugares establecidos, mas no en la vía pública, y no conducir con más de 0.1% de alcohol. Las sanciones van desde multas hasta prisión.

Está prohibido las manifestaciones de júbilo como los gritos, cánticos o similares en la vía pública. Las multas van desde la prisión hasta la deportación. Esta restricción podría ser benévola solo alrededor de los estadios.

En la cultura islámica está prohibido comer carne de cerdo, pues se cree que son portadores de parásitos. Los turistas podrán ingerirlo, pero lugares autorizados y con permisos especiales.

Tirar basura en la calle te costaría una fuerte multa

Se multará a las personas que tiren basura en la vía pública lo equivalente a 50 mil pesos mexicanos.

Aunque no se exigirá a los aficionados usar ropa tradicional, pero se les pedirá que sean conservadores. La ropa que tienen que utilizar tiene que cubrir hombros, rodillas y las mujeres no podrán usar escotes, shorts, vestidos y jeans rotos.

Cualquier agresión, ya sea verbal o física, es un delito que conllevará a una multa, privación de libertad, o, incluso, en algunos casos a la deportación del país. Hay que evitar hacer cualquier gesto que pueda ser malinterpretado.

En Qatar, la homosexualidad se castiga con prisión, aunque habrá flexibilidad para la Copa del Mundo para los aficionados que asistan, pero hay que tener cuidado en los lugares públicos.

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La gente que vaya al Mundial no podrán acceder al país con libros religiosos o pornografía. En caso de que se encuentre alguno, las autoridades correspondientes procederán a confiscarlos.

Si bien no hay problema con tomar fotos o grabar videos, debes tener cuidado de no registrar a ningún ciudadano qatarí sin su consentimiento, principalmente si pertenecen a la policía o al ejercito. Para esto, los medios de prensa necesitarán un permiso especial.

Las relaciones extramaritales no son bien vistas en tierras qataríes y podría ser penado hasta con siete años de cárcel. Los gestos con la pareja están reservados para la intimidad. Incluso el tomarse de la mano o darse un beso en público generan cierta incomodidad.

En Qatar es una costumbre comer solo con la mano derecha en muestra de respeto, en tanto que la mano izquierda se usa para la higiene personal, pero cualquier aficionado extranjero podrá comer y saludar con la mano izquierda sin que incomode en el lugar donde se encuentre.

