Cuál es el pronóstico de clima para hoy en Miami: esto se prevé en el partido Brasil vs Escocia

Brasil y Escocia se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami para definir posiciones en el Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero además del futbol, el clima también será protagonista. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa condiciones calurosas, elevada humedad y posibilidad de tormentas eléctricas durante el encuentro.

El partido está programado para las 18:00 horas locales en Miami (16:00 horas México) y se disputará bajo temperaturas cercanas a los 32 ºC, aunque la sensación térmica podría superar los 39 ºC debido a la humedad característica del sur de Florida. En días recientes, las autoridades meteorológicas emitieron alertas por calor extremo en la región.

|Brasil se enfrentará a Escocia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una jornada marcada por el calor

¿Cómo estará el clima durante el Brasil vs Escocia?

De acuerdo con el pronóstico más reciente del NWS para Miami, existe entre un 20 y un 30 por ciento de probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche. Además, se esperan condiciones parcialmente soleadas con una temperatura máxima cercana a los 89 grados Fahrenheit (32 °C).

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La combinación de calor y humedad provocará una sensación térmica superior a los 38 ºC, por lo que tanto futbolistas como aficionados deberán tomar precauciones para evitar golpes de calor. Otro factor a considerar será el viento, que soplará desde el sureste con velocidades moderadas. Aunque no representa un riesgo importante para el desarrollo del partido, podría influir en algunos momentos del juego.

Brasil y Escocia se juegan el liderato del Grupo C

El encuentro llega en un momento clave para ambas selecciones. Brasil suma cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, mientras que Escocia mantiene opciones de clasificar tanto de forma directa como entre los mejores terceros lugares. Por ello, el choque en Miami no solo tendrá tensión deportiva, sino también un desafío adicional por las condiciones meteorológicas previstas para la ciudad estadounidense.

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