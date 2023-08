Checo saca el paraguas y revela que el Red Bull se alejó de su comodidad

Checo Pérez ha vuelto a sacar el paraguas. Ante las críticas que lo rodearon durante un par de meses, antes de que volviera a elevar su nivel previo al parón veraniego de la Fórmula 1, el mexicano, ya con la quietud de haber encontrado su estilo con las modificaciones que se le han hecho al RB19, reveló que tal y como el año pasado, el auto se alejó de su gusto conductivo. “Sí, creo que en cierto modo, sí. Ha vuelto a ocurrir”, dijo a su llegada a los Países Bajos, en donde este fin de semana se corre la decimocuarta ronda de la temporada.

No lo hizo en tono de queja, ni de justificación. Al contrario. Sabe que tiene en sus manos el auto más veloz de la parrilla y que estas cosas son de lo más común en la F1.

“Ciertamente no ha sido fácil para mí, porque conozco el potencial del coche, Max lo ha estado explotando. Pero cuando no tienes esa sensación, cuando sabes que tu coche tiene un gran potencial, no es una situación fácil. Pero ciertamente tenemos un gran coche de carreras. Y solo tenemos que asegurarnos de aprovecharlo porque nunca sabes cuándo vas a tener un coche tan bueno como este”.

Por estas fechas, pero en la temporada pasada, el tapatío acusó que los cambios que se le estaban haciendo al auto no lo estaban beneficiando. Sí, “ha vuelto a ocurrir”, pero con un Checo que ha sabido manejar de mejor forma la situación, y que no ha perdido la cabeza. Se le ha notado en sus dos podios logrados antes de las vacaciones, mismos que lo han fortalecido en ese segundo lugar del campeonato de pilotos, 40 puntos por encima de Fernando Alonso.

“Creo que hemos entendido muchas cosas, sobre todo en el lado del desarrollo. El equipo sabe realmente lo que me gusta y dónde me siento más cómodo, hemos hecho algunas mejoras durante las vacaciones de verano para intentar que me sienta más cómodo. Así que esperemos que en la segunda mitad de la temporada podamos mostrar una buena mejoría”, agregó el mexicano.

Checo Pérez ha mostrado un nivel de adaptación superior. El auto le complicó la vida, de cierta forma se metió en su cabeza incluso, pues algunas de sus fallas en clasificación fueron más mentales que técnicas. Pero enderezó a tiempo, y ahora tiene la confianza en poder erguir el auto cuando entra en rebeldía.

“No es ningún secreto que, a medida que el coche se desarrolló, me costó un poco más, las cosas ya no me salían de forma natural, y tuve que profundizar mucho en mi estilo de conducción, adaptarme bastante y cambiarlo, ya sabes, porque el coche simplemente ha cambiado. Y creo que las dos últimas carreras han sido mucho mejores en ese sentido”.

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el GP de los Países Bajos?

Únicamente ha habido dos Grandes Premios de los Países Bajos en la nueva era, es decir, en su regreso al calendario desde 1985.

Checo tiene una oportunidad inigualable para conseguir su mejor puesto en este trazado, pues en 2021 quedó en octavo y quinto el año pasado. El mexicano tiene la obligación de volver a estar en el podio para confirmar que ha vuelto a sus mejores formas.