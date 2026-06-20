Pronóstico Países Bajos vs Suecia por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue su ritmo con el desarrollo de importantes compromisos en el marco de la Fase de Grupos. Este sábado Países Bajos y Suecia se van a estar midiendo en un cotejo que se realizará en el imponente Estadio Houston. ¿Cuál es el pronóstico de la Inteligencia Artificial sobre el vencedor de esta contienda?

De acuerdo a información entregada por la herramienta de Google, Gemini, “los modelos predictivos se inclinan por la Oranje debido a su peso de plantel, jerarquía individual y un dominio histórico en partidos oficiales. Además, la IA detectó un patrón de vulnerabilidad defensiva en Suecia en los últimos 15 minutos de los partidos, donde suelen bajar la concentración”, apuntaron con respecto a esta consulta.

Es importante señalar que un triunfo de los naranjas dejará un equilibrio interesante en esta zona, ya que en el debut no pudieron imponerse ante los japoneses. Los amarillos, por su lado reconocen que esta es la oportunidad ideal para asegurar su avance a la siguiente instancia luego de vencer a Túnez con una amplia diferencia en el marcador.

Contemplando esta información, la tecnología dio su veredicto: Países Bajos se impondrá en este compromiso por 2 a 1 frente a Suecia. En la misma línea adelantó algunos nombres a tener en cuenta como pueden ser Cody Gakpo en la escuadra dirigida por Ronald Koeman y Alexander Isak, un jugador que puede marcar diferencias ante su par neerlandés.

TE PUEDE INTERESAR



¿Cuáles serán las probables alineaciones?

Países Bajos: Bart Verbruggen, D. Dumfries, Jan Paul Van Hecke, V. Van Dijk, Micky Van de Ven, Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders, Crysencio, Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo.

Suecia: Kristoffer Nordfeldt, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, V. Lindelof, Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren, Alexander Isak y Viktor Gyoke.

Se debe mencionar que actualmente esta zona del campeonato es comandada por Suecia, conjunto que está en la cima del grupo con tres puntos. En la segunda posición aparece Japón con uno, tercero, Países Bajos con uno y cierra este grupo el combinado nacional de Túnez con cero unidades.