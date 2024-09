El pronóstico para el América vs Atlas de la Jornada 8 del Apertura 2024

Arranca la Jornada 8 del Apertura 2024. Tras el parón de la Fecha FIFA y la Leagues Cup, ahora sí el futbol mexicano ha retamado el ritmo y para reponer el tiempo, esta semana hay Fecha Doble en la Liga BBVA MX, misma que se disputará entre este martes y miercoles, 17 y 18 de septiembre, con ocho encuentros. Cabe mencionar que el Xolos vs Santos, ya se jugó el pasado 18 de agosto, con triunfo de los de la Frontera por marcador de 3-1.

Uno de los partidos para esta semana será el América vs Atlas, duelo donde las Águilas buscarán seguir con el buen paso, tras derrotar a las Chivas en el Clásico Nacional, mismo caso para los Zorros, que también llegan a este partido con un triunfo en el partido pasado, donde derrotaron 2-0 al Pachuca.

El prónostico para el América vs Atlas de la Jornada 8 del Apertura 2024

De acuerdo con las casa de apuestas, el América parte como favorito, a pesar de ir abajo en la Tabla General, pues marchan en la décimo segunda posición, con 9 puntos; mientras que los Zorros son quintos con 14 unidades. La localía es clave para esto, donde las Águilas tienen -129, el empate paga +255, y el triunfo rojinegro está en +375.

Sumado a eso, Atlas no derrota a los azulcremas desde enero de 2022, son cuatro partidos los que siguieron, con tres empates, y una victoria de los de Coapa, por goleada de 1-5, en marzo de este años, en el Estadio Jalisco.

El resto de los partidos de la Jornada 8 del Apertura 2024

Serán siete partidos más los que disputen en esta Jornada 8.

Martes 17 de septiembre

Atlético San Luis vs Cruz Azul | 19:00 hrs

Pachuca vs Toluca | 19:00 hrs

Querétaro vs Tigres | 19:00 hrs

Pumas vs Puebla | 21:00 hrs

Miércoles 18 de septiembre

Chivas vs León | 19:05 hrs

Mazatlán vs Necaxa | 20:00 hrs

Rayados vs Juárez | 21:00 hrs

Juego disputado el 18 de agosto

Xolos 3-1 Santos