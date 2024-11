Sambueza da su pronóstico para la vuelta del Toluca vs América

Aunque son varios los futbolistas que han militado tanto en el Toluca como en el América, equipos que se enfrentarán este sábado 30 de noviembre, por la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2024, son contados los que han logrado ganarse a ambas aficiones. Uno de ellos es Rubens Sambueza.

Resumen: Atlético de San Luis 3-0 Tigres | Cuartos de Final, Ida, Apertura 2024

En entrevista con Azteca Deportes, el argentino —quien pasó cuatro años con las águilas y casi la misma cantidad con los Diablos Rojos— aseguró que no ve descabellado que estos últimos remonten una eliminatoria que se les ha puesto cuesta arriba, tras perder 2-0 en el estadio Ciudad de los Deportes.

“No lo veo imposible, imagínate que, hace poco, el Toluca le hizo cuatro (goles) y tiene un promedio de tres goles de local durante varios partidos, es una liguilla y puede pasar cualquier cosa. La capacidad para hacerlo la tiene. ¿Lo puede hacer? Sí puede, pero se enfrenta a un rival que tiene una jerarquía muy grande”, reflexionó.

Para que la escuadra con sede en la capital del Estado de México se levante en el marcador global, parece no haber muchos escenarios y el futbolista que portara su casaca en dos etapas dio una pequeña ‘sugerencia’

“Toluca se hace muy fuerte de local, con toda su gente, las dimensiones de la cancha son un poco más chicas que otras canchas. La pelota vuela rápido, no se tiene que desesperar, tiene que priorizar el tema de ir por el primer gol sin pensar en el tercero, sabiendo que tiene que mantener el orden, de atrás para adelante, no creando partido, porque, ahí, el América te puede sorprender y tiene jugadores que te pueden lastimar”, explicó.

Te puede interesar: Los partidos de hoy sábado 30 de noviembre Cuartos de Final del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Con 40 años de edad y casi uno de retirado, Sambueza sigue de cerca lo que sucede en la Liga BBVA MX y, si bien no se aventuró a elegir un favorito para quedarse el trofeo de campeón, sí compartió quiénes son sus tres máximos candidatos.

“Siempre he sido alguien que se arriesga y que es frontal, pero hoy no me arriesgo a decir uno solo porque, de los equipos que hay, creo que todos tienen la capacidad para pelear el campeonato. Para mí, los dos que eran candidatos fuertes, lamentablemente, se enfrentan, que son América y Toluca. Para mí, esos dos iban a dar la pelea y el otro que me gusta es el Monterrey, tiene muy buenos jugadores y está acostumbrado a jugar liguilla. A esos tres pondría yo” concluyó.