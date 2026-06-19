Pronóstico Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA
La Selección de Turquía se enfrentará a Paraguay en la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Turquía y Paraguay se enfrentarán hoy viernes a las 21:00 horas en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El San Francisco Bay Area Stadium será el escenario por el que europeos y sudamericanos buscarán luchar por mantener el sueño mundialista con vida. Ambas selecciones vienen de perder en su respectivo debut.
La Selección de Turquía cayó ante Australia por 2 a 0 y Paraguay contra Estados Unidos por 4 a 1, siendo la diferencia de goles clave para el equipo paraguayo si queda en el tercer lugar del Grupo D.
Las cuotas de apuestas del partido Turquía vs Paraguay por la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La Selección de Turquía se encuentra como la favorita dentro del mundo de las apuestas con una cuota que va de 2 a 2.5, mientras que el empate se encontraría con una cuota que va del 3.4 al 3.7. Por último, se le da una cuota menor a un triunfo paraguayo con un 3.9 y 4.5. Algo que se debe tomar en consideración es el over de 2.5 goles, el cual cuenta con una cuota de 1.65 a 1.70. En ese sentido, se espera que el partido no cuente con tantos goles.
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La IA da un pronóstico al Turquía vs Paraguay
Según la inteligencia artificial, el partido contará con múltiples emociones y un marcador bastante cerrado, considerando que Turquía puede llevarse un triunfo por 1 a 0 o 2 a 0. Además, consideró que el duelo no será sencillo debido a la intensidad con la que Paraguay jugará el partido.
Si bien la victoria de Turquía tiene grandes posibilidades de concretarse. La inteligencia artificial puso como un segundo escenario un empate 1 a 1 que mantenga con vida a la Selección de Paraguay dentro de la justa mundialista.
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