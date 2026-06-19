Pronóstico Turquía vs Paraguay por el Mundial 2026: este es el equipo ganador según las apuestas y la IA

Turquía y Paraguay se enfrentarán hoy viernes a las 21:00 horas en la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El San Francisco Bay Area Stadium será el escenario por el que europeos y sudamericanos buscarán luchar por mantener el sueño mundialista con vida. Ambas selecciones vienen de perder en su respectivo debut.

La Selección de Turquía cayó ante Australia por 2 a 0 y Paraguay contra Estados Unidos por 4 a 1, siendo la diferencia de goles clave para el equipo paraguayo si queda en el tercer lugar del Grupo D.

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Las cuotas de apuestas del partido Turquía vs Paraguay por la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Turquía se encuentra como la favorita dentro del mundo de las apuestas con una cuota que va de 2 a 2.5, mientras que el empate se encontraría con una cuota que va del 3.4 al 3.7. Por último, se le da una cuota menor a un triunfo paraguayo con un 3.9 y 4.5. Algo que se debe tomar en consideración es el over de 2.5 goles, el cual cuenta con una cuota de 1.65 a 1.70. En ese sentido, se espera que el partido no cuente con tantos goles.

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La IA da un pronóstico al Turquía vs Paraguay

Según la inteligencia artificial, el partido contará con múltiples emociones y un marcador bastante cerrado, considerando que Turquía puede llevarse un triunfo por 1 a 0 o 2 a 0. Además, consideró que el duelo no será sencillo debido a la intensidad con la que Paraguay jugará el partido.

La Selección de Turquía en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™|Credito: @millitakimlar / Instagram

Si bien la victoria de Turquía tiene grandes posibilidades de concretarse. La inteligencia artificial puso como un segundo escenario un empate 1 a 1 que mantenga con vida a la Selección de Paraguay dentro de la justa mundialista.

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