Pronósticos de la Semana 12 de la NFL 2021

Buccaneers vs Colts

Sin duda uno de los partidos más atractivos de la jornada, Indianapolis ha ganado 5 de sus últimos 6 juegos. Tienen en Jonathan Taylor al único jugador no quarterback que tiene una buena oportunidad de ganar el MVP y viene jugando a un ritmo brutal en sus últimos compromisos.

Por otro lado, Tampa Bay ya está en un punto de no error, la pelea por el primer sembrado de la Conferencia Nacional se cierra y no es imposible pero ya no tienen margen para equivocaciones debido a unos Cardinals que no parecen dar paso en falso. Además, no será con los Patriots, pero siempre tendrá algo de nostalgia ver a Tom Brady contra Indianapolis.}

Week 12: The Tampa Bay Buccaneers pic.twitter.com/z7GIwUBTIn — Indianapolis Colts (@Colts) November 27, 2021

Titans vs Patriots

Mike Vrabel le debe muchas a Bill Belichick. La más significativa fue la derrota en los playoffs del año 2020 cuando los Titans eliminaron a los Pats que todavía eran de Tom Brady. Vrabel no es en sí un discípulo directo de Belichick, indirectamente claro que lo es, pero de forma directa Vrabel jamás estuvo como Coach en un mismo equipo que Belichick.

Titans ha pasado de ser uno de los equipos con estilo más definido a uno de los más gitanos de la liga. Todo debido a las bajas de Derrick Henry y de AJ Brown. Patriots por su parte va claramente en mejora, Mac Jones ha encontrado ritmo, la ofensiva está bien establecida y la defensa ha vuelto a su forma “belichickiana” que sin ser top es altamente efectiva.

Todo apunta a la victoria de Belichick, pero no debería sorprender a nadie que Vrabel consiga un gran resultado animado precisamente por la pasión de enfrentar a su “mentor”.

Clash with the Titans. pic.twitter.com/OaldQFB3Ew — New England Patriots (@Patriots) November 27, 2021

Jets vs Texans

Viendo los planteles de ambos equipos, parecería obvio que Nueva York obtuviera la victoria en este duelo, sobre todo por la cantidad de recursos ofensivos que tiene a disposición Robert Saleh. Pero sea por la ausencia de su quarterback titular o por la razón que quieran, los Jets sencillamente no andan.

Los Texans, en teoría sin tanto potencial ofensivo, han logrado ser más competitivos en esta temporada y sin que sea John Elway resucitado, la presencia de Tyrod Taylor indudablemente le ha dado un envión al equipo que se refleja (aunque sea poco) en la producción ofensiva.

Eagles vs Giants

Los aficionados de Cowboys, los de 49ers y los de Vikings deberían estar muy interesados en la derrota de Philadelphia este fin de semana. El equipo de Nick Sirianni tiene uno de los caminos más a modo para colarse a playoffs, solamente esperando un tropezón de los que están delante de ellos para meterse.

Ahora que tienen una ofensiva con una identidad bien definida y que claramente trata de potenciar sus fortalezas, se pueden volver una amenaza para cualquiera. La esperanza de los otros que esperan avanzar a playoffs y de los mismos Giants es que en los juegos divisionales las cosas no son como la lógica impera.

Será interesante, pero no esperaría mucho, ver a los Giants liberados del mando de Jason Garrett. Fredie Kitchens, ex Coach de los Browns, asumirá las responsabilidades de mandar las jugadas, pero no es exactamente la noticia más emocionante para nadie.

Panthers vs Dolphins

Miami solo está a dos juegos de puestos de playoffs. Carolina únicamente a un juego. Ambos equipos urgen de esta victoria. Miami, contrario a lo que puedan leer en redes sociales, ha sido una ofensiva funcional cuando Tua Tagovailoa ha estado al mando de los controles y, sobre todo, cuando ha estado sano.

A Carolina, por otro lado, no le bastó ni el regreso de Cam para superar una defensa venida a menos como la de Washington, pero es bastante probable que con el transcurso de las prácticas, Joe Brady incorpore poco a poco más elementos al playbook de SuperCam.

Steelers vs Bengals

La temporada de Steelers ha ido exactamente como la esperaba en cuestión de récord, resultados buenos, actuaciones de altísimo nivel como la de la semana pasada ante Chargers y algunos baches combinados con malos resultados que seguramente terminarán en otra temporada sin récord perdedor para Mike Tomlin (me imagino un 8-8-1).

La de Bengals para nada la veía venir en cuestión de la producción que tendrían Ja’Marr Chase y Joe Burrow, ha sido inmediata y de altísimo nivel. Defensivamente siguen sin corregir aspectos específicos que terminan por estropear los avances ofensivos. Añade a eso el factor de ser un juego divisional y el resultado es exactamente impredecible.

Cuando hay partidos así de parejos, suelo darle una ligera ventaja al equipo local, más aún porque TJ Watt, Minkah Fitzpatrick y Joe Haden seguirían sin estar al 100% en caso de que ya puedan volver a jugar este domingo.

Falcons vs Jaguars

Pocos equipos están más alejados de la carrera rumbo a postemporada que estos dos. Tanto Trevor Lawrence como Matt Ryan han jugado a un gran nivel considerando sobre todo el poco talento que tienen alrededor de ellos, la poca capacidad de sus playcallers y sobre todo, han logrado sobreponerse a las cuantiosas bajas por lesión u otros factores como el retiro momentáneo de Calvin Ridley o la lesión de Jamal Agnew.

El hecho de que Jaguars tenga un difference-maker en defensa como Josh Allen me inclina a pensar que el equipo de Jacksonville tendría una mejor oportunidad de llevarse la victoria.

Chargers vs Broncos

Justin Herbert nació para momentos sublimes, creo que de eso no quedó duda después del juego del domingo pasado ante Pittsburgh, los Chargers siguen sin dar con la tecla defensiva que le ayude a su potente ofensiva a no tener que definir los partidos siempre en los últimos minutos.

Los rivales divisionales obviamente son los que mejor conocen las fortalezas y debilidades del otro, por eso no creo que sea un partido de trámite sencillo ni mucho menos para Chargers, pero si que al final del mismo tengan una solución para los exámenes que pueda representar Vic Fangio y sus defensas. Sobre todo cuando está de por medio el pase a los playoffs.

Rams vs Packers

Para mi es el mejor juego de esta semana. Aaron Donald y Von Miller vs Aaron Rodgers. Jalen Ramsey ante Davante Adams una vez más, esperando que sea igual de entretenido el duelo que aquel de los playoffs de la temporada pasada.

Los Packers han sido el equipo más sólido de la NFL solamente por detrás de los Cardinals. Los Rams han visto como semana a semana baja la cantidad de personas que los respalda como candidatos al Super Bowl, necesitan una victoria contundente ante un rival de jerarquía y qué mejor que sea contra otro candidato de la Nacional como Green Bay y más aún en Lambeau.

Vikings vs 49ers

Junto con el Bucs-Colts y el Rams-Packers, me parecen los duelos más atractivos. Ambos en este momento están dentro de los playoffs, pero en la Nacional esa carrera puede encrudecerse rápidamente, el calendario de ambos es medio en términos de complejidad, por eso no es una locura creer que el que resulte ganador de este partido tendría una ventaja importante en busca de meterse a la postemporada.

Ambos ofensivamente han encontrado su estilo a media temporada, ambos son altamente efectivos con jugadores sumamente peligrosos y ambos coaches tienen un poco de urgencia, por decir lo menos, en dar resultados.

Browns vs Ravens

Solo el Oeste de la Nacional es una división tan competitiva como el Norte de la Americana. Basta una victoria para subir a la cima de la división y una derrota para mandarte al fondo. En esta temporada que ninguno de los cuatro equipos luce dominante, el factor de victorias divisionales será más importante que nunca.

Ravens parte como favorito por el simple hecho de tener un quarterback que ya ha demostrado más que cualquier otro este año que puede remontar un partido en el último cuarto. Las lesiones han mermado demasiado el potencial de los Browns pero lo han sabido suplir desde la parte táctica con un Kevin Stefanski que sigue sacando brillo a jugadores que en otros equipos difícilmente serían tan productivos.