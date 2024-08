Pronósticos y mejores apuestas para el partido de Tigres vs New York City en los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

Este lunes 12 de agosto del 2024, arranca la actividad de los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024, en los cuales lograron clasificar seis equipos mexicanos y 10 equipos de la MLS. Los enfrentamientos son del 12 de agosto del 2024 hasta el martes 13 de agosto del 2024.

Para el martes 13 de agosto del 2024, uno de los juegos llamativos es el de Tigres vs New York City. Encuentro que se va a disputar en el Estadio Red Bull Arena new jersey en punto de las 18 horas tiempo del centro de México.

Pronósticos y las mejores apuestas Tigres vs New York City

Para el partido, los expertos ven un encuentro muy cerrado pero como favorito por la mínima al conjunto de Tigres. Los felinos llegan con siete partidos invictos. registran 6 victorias y un empate, por lo que son grandes candidatos a seguir avanzando y levantar el título.

Por otra parte, New York City no logra encontrar un buen ritmo de victorias, en sus últimos cinco partidos registra 4 empates y una derrota. Pero intentará afianzarse para seguir avanzando en el torneo.

En las apuestas, la victoria a Tigres en los 90 minutos está en +137, que hay más de dos goles en -130. Al ser un partido tan cerrado, contando la buena racha de Tigres y los pocos goles que permite New York City, una buena opción de apuesta puede ser Tigres/empate menos 3.5 goles en -112.

Por último, otra gran opción es la apuesta de que los felinos clasifican a la siguiente ronda con un momio de -138.

