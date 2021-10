Pronósticos y jugadores a seguir Semana 7 | NFL 2021

Atlanta Falcons vs Miami Dolphins | Semana 7

Entiendo los problemas que están teniendo los Dolphins, de verdad los entiendo, he visto la mayoría de sus partidos. Pero aún así, no entiendo quienes son o que han hecho los Falcons para ser considerados favoritos por las casas de apuestas. Le ganaron a los Jets y ahora, ¿son favoritos como visitantes?

Entiendo que la localía de Miami no pese demasiado, pero creo que un partido entre dos equipos que han decepcionado tanto como, debería ser el único factor de desempate. Además, hay que considerar que será apenas el segundo partido en que Tua podrá contar con Will Fuller, Jaylen Waddle y DeVante Parker.

El quarterback de Miami no ha jugado mal en los dos partidos completos que ha participado este año (vs Patriots y vs Jaguars) se ha visto en ritmo. Por eso creo que deberían ser elegidos por muchos esta semana considerando que una victoria cuando el equipo parte como no favorito viste más y paga más.

D’Andre Swift vs Rams

Swift ha sido una de las pocas revelaciones gratas de esta temporada, pero previo a su partido vs los Rams de Los Angeles aparece en varios lados como que tendrá un gran juego y su total de yardas lo ponen cercano a las 98.

No creo que pase por múltiples razones, pero la más importante es que está lesionado y el Coach Campbell dijo en la semana que tratarán de dosificar su carga de trabajo, aunado a eso, Jamaal Williams debe ser uno de los mejores corredores suplentes de la liga. Útil tanto en juego aéreo como terrestre.

La defensa de los Rams es muy efectiva contra la carrera y los Lions tienen a Jared Goff como quarterback, razones por las cuales no creo que Swift llegue a esa marca que le tienen proyectada.

Derrick Henry vs Kansas City Chiefs

Esta sería una apuesta más arriesgada, pero siempre es bueno tomarlas cuando hay números tan altos. Por más “modo animal” que esté Derrick Henry, las 147 yardas totales que le pronostican me parecen algo absurdo. ¿Qué puede conseguir? Por supuesto que sí. Pero prácticamente todo tendría que salirle bien para llegar a esa cifra.

Tomando en cuenta que enfrentarán a la ofensiva de los Chiefs, el script del juego puede no favorecer el estilo de Henry. Si Kansas City salta a la delantera de forma temprana como suele hacerlo, Tennessee dedicará más recursos a lanzar el balón dejando un poco más bajo el techo para Henry.

Es una apuesta arriesgada apostar ante un gigante como Derrick, pero no es una locura.

Philadelphia Eagles vs Las Vegas Raiders | Semana 7

La línea salió en 48.5 y me parece altamente probable que la superen. En Philadelphia han recuperado a Lane Johnson, tackle ofensivo con el cual cambia drásticamente el récord de victorias y derrotas del equipo.

Zach Ertz se ha ido del equipo, Dallas Goedert podrá operar con mayor facilidad y Miles Sanders poco a poco tiene más participación.

Del lado de Raiders, la vida sin Gruden no ha parecido afectarles tanto, y tienen en Darren Waller a un elemento que tiene todas las de explotar la gran debilidad de Philadelphia: sus linebackers. Derek Carr ha jugado muy bien, han empezado a involucrar de buena forma a Kenyan Drake y por tanto todos los elementos pintan para que haya un festín de puntos.