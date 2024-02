Proponen CAMBIOS en el VAR en el futbol mexicano

En el futbol mexicano el VAR busca como en otras Ligas, terminar con las dudas en jugadas determinantes. En el caso de la innovadora People’s League, la escencia no cambia, pero propone una modificación que eventualmente ayudaría a su aplicación.

El martes, durante el encuentro entre ZIZA, propiedad de los hermanos Dos Santos, ante Cachorros, hubo presuntos errores arbitrales que afectaron para ambos equipos, pero que para ZIZA pudo significar la derrota.

Te podría interesar: Canelo revela que se inspira en Cristiano Ronaldo

Éder Dos Santos protagonizó tal vez el momento más álgido de un dueño en contra del arbitraje, en la People´s League y las cosas no pararon hasta que se analizó el tema en el programa El Búnker.

¿Debe cambiar el VAR?



"Hay que implementar y hay que innovar para que sea algo visible para todos" @PAULEDELGADILLO #LaPeoplesLeague



🔴EN VIVO:https://t.co/IZa3qwcVgv pic.twitter.com/Mz8nVLmTZY — La People's League Caliente MX (@LaPeoplesLeague) February 16, 2024

Éder Dos Santos se queja sobre la aplicación del VAR

El hermano Dos Santos, afirmó durante el programa, que él vio errores claros de los árbitros, y acotó que en ocasiones pidió que se revisara el VAR, pero recordó que nunca fue escuchado por algunos de los silbantes, ni por el comisionado de los árbitros, Paul Delgadillo.

“Y tampoco me dejaron usar el VAR en ninguno de los dos tiempos. Los árbitros no nos dejaron. Yo por eso me tuve que bajar en el segundo tiempo para pedir VAR y los árbitros no me contestaban y se portaban prepotentes, ni respeto hacia nosotros”, indicó Éder.

Te podría interesar: Mbappé anuncia a sus compañeros que se va del PSG

Paul Delgadillo propone cambios en el VAR

Delgadillo explicó que no escuchó ni vio una petición formal para usar el VAR, por lo que propuso analizar alternativas, como lanzar un pañuelo al campo.

“Yo estaba ahí junto al árbitro de mesa y la petición no fue clara. No puedo decir que digas mentiras porque no te escuche. Pero hay que implementar e innovar para que sea visibles para todos cuando alguien quiera usar el VAR. Sí un pañuelo, algo así para (pedir el VAR)", comentó Delgadillo, a lo que dueños y comisionados, se mostraron interesados.