El CALVARIO que le espera a Cruz Azul: cinco partidazos que pondrán a prueba al campeón

Cruz Azul está a punto de descubrir para qué está en este semestre. Después de superar un inicio complicado en el Apertura 2026, La Máquina entra ahora en una secuencia que prácticamente no admite noches malas.

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Los próximos cinco rivales explican todo: América, Inter Miami, Rayados, Toluca y Pumas.

Entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre, los cementeros tendrán cuatro compromisos de Liga BBVA MX y la Campeones Cup, donde incluso tendrán la oportunidad de levantar otro trofeo.

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Del Clásico Joven a una final en Miami

Todo arrancará el sábado 12 de septiembre. Cruz Azul recibirá al América a las 9:00 PM en el Clásico Joven, uno de esos partidos cuyo impacto normalmente va mucho más allá de los tres puntos.

Y apenas cuatro días después, el equipo de Joel Huiqui tendrá que cambiar completamente de escenario.

La Máquina viajará a Florida para enfrentar al Inter Miami el miércoles 16 de septiembre en la Campeones Cup. El encuentro será a partido único y definirá al campeón entre los monarcas de México y MLS.

La exigencia física también será considerable: después de jugar en Miami, Cruz Azul tendrá aproximadamente 72 horas antes de visitar a Rayados, el sábado 19 en el Estadio BBVA.

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Cinco partidos que pueden cambiarlo todo

El calendario completo de este tramo queda así:

12 de septiembre | Cruz Azul vs América

16 de septiembre | Inter Miami vs Cruz Azul

19 de septiembre | Rayados vs Cruz Azul

26 de septiembre | Cruz Azul vs Toluca

11 de octubre | Pumas vs Cruz Azul

El último par de encuentros también tiene historia reciente. Toluca ya perdió ante Cruz Azul el Campeón de Campeones 2026, mientras que Pumas fue precisamente el rival al que La Máquina superó para conquistar el Clausura 2026.

No será únicamente una prueba de resultados. Huiqui tendrá que administrar cargas, viajes y rotaciones mientras intenta mantenerse en la pelea por los primeros lugares.