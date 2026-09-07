La gran noticia que recibe Cruz Azul en la semana del Clásico Joven contra América

La Máquina de Cruz Azul sumó su segundo triunfo de manera consecutiva dentro del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de vencer como local al Santos Laguna, por lo que llegará al Clásico Joven frente al Club América con un envión anímico importante en el apartado futbolístico.

cruz azul

Con 12 puntos de 21 posibles hasta ahora, Cruz Azul se encuentra en zona de Liguilla actualmente, aunque sabe que un triunfo frente al América lo catapultaría a los primeros lugares de la tabla general. Ahora bien, ¿qué jugadores podría recuperar el equipo para este duelo?

Los jugadores que Cruz Azul recuperaría para el Clásico ante el América?

A pesar de haber tenido minutos en el último partido frente a Santos Laguna, todo haría indicar que Erik Lira volvería al centro del campo titular con Cruz Azul luego de lo que vivió en el pasado mercado de fichajes, esto después de no haber concretado su salida rumbo al Mónaco de la Ligue 1.

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Cabe mencionar que Erik Lira es uno de los capitanes y líderes del vestuario de Cruz Azul, por lo que su regreso podría significar un bálsamo para el equipo celeste, quien con su arribo mandaría nuevamente al banquillo de suplentes a un Amaury García que no lo ha hecho mal cuando le ha tocado jugar.

Otro futbolista que Cruz Azul podría recuperar para este fin de semana es nada más y nada menos que Rodolfo Rotondi, elemento argentino que presenta una fascitis plantar pero que será evaluado durante la semana para saber si tiene las condiciones físicas idóneas para, al menos, estar en la banca.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico entre América y Cruz Azul?

Cruz Azul y América se verán las caras para ofrecer un nuevo capítulo en este auténtico Clásico Joven del futbol mexicano. El duelo forma parte de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 y se llevará a cabo en la cancha del Estadio Banorte este sábado en punto de las 9 de la noche.