El gran proyecto de Six Karma, el nuevo equipo de la LLA

La primera temporada del máximo circuito de League of Legends está por iniciar, pese a no conocer la fecha de arranque de la LLA, los ocho equipos de la liga comenzaron a presentar a sus plantillas principales y cuerpos técnicos, tal es el caso de Six Karma, nueva organización de deportes electrónicos que debutará en la escena del MOBA de Riot Games.

Desde la Ciudad de México, La Ola Verde presentó de la mano de su CEO, Luis Fernado una serie de acciones a futuro, proyecto de expansión regional y sus objetivos en la primera división de League of Legend de Latam.

Pese a que el equipo cuenta con tres gamings houses, de acuerdo con la dirección de Six Karma, la organización se encuentra trabajando en la construcción de un nuevo estado de esports, complejo que permitirá reunir a todos los equipos de La Ola Verde en un solo lugar, para el crecimiento profesional de sus colaboradores, el recinto estará listo en el mes de marzo.

“Vamos a tirar la casa por la ventana, queremos que la mayor parte de la gente pueda asistir a esta infraestructura”, dijo Luis Fernado, dueño de Six Karma. “Vamos a representar a la región, no queremos limitar nuestro alcance, la visión que tenemos es representar a latinoamérica a nivel mundial”.

Roster completo de Six Karma para el apertura 2023 de la LLA

Carril Superior: Meaning



Jungla: Onfleek

Carril Central: Cristian “Cody” Quispe Yampara.

ADC: Brian “Snaker” Distefano.

Soporte: Diego “Shu Hari” Placencia Mora.

Head Coach: Rodrigo “Yeti” del Castillo.

Asistente: Ukfallen.

“Se nota que tiene compromiso con el equipo, tenemos para campeonar, no es tan difícil, pero hay que ir paso a paso”, explicó Cody, nuevo midlaner del team.