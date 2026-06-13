¿Pagar por aprender fútbol? El proyecto que hay por detrás del éxito de Estados Unidos en el Mundial 2026

El arranque de Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue todo un éxito. El equipo conducido por Mauricio Pochettino goleó a su par paraguayo por 4 a 1 en el pizarrón, un asunto que puso en el centro de los reflectores a la escuadra norteamericana. Considerando esta situación es apropiado mencionar si existe algún proyecto que funcione como una especie de fábrica de talentos.

Y es que el éxito estadounidense no parece ser una coincidencia. Esta situación se creó gracias al trabajo y a una larga trayectoria de futbolistas, quienes esperaron muchos años por esta gran oportunidad.

De acuerdo a lo informado por el periodista Cristian Martinoli en el último programa de los Protagonistas de TV Azteca, en el país vecino, el respaldo familiar de una futura promesa provoca que durante sus primeros años sus padres paguen para que pueda aprender a jugar al fútbol.

En Estados Unidos pagan por aprender a jugar fútbol 🇺🇸



Un sistema casi perfecto para crear futbolistas y eso se reflejo el día de hoy, Martinoli hoy vino en modo serio, en modo factos 🔥#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/3P9I16JMXO — Los Protagonistas (@losprota) June 13, 2026

“Estados Unidos ha conseguido con su federación, scoutear a los mejores talentos del país e incluso apartarlos del sistema universitario para tratar de desplazarse directamente al fútbol profesional, sea vía Europa o sea vía MLS”, apuntó.

En esta línea, el reconocido reportero añadió: "Ese es el sistema que tiene Estados Unidos. Y entonces luego viene el crisol de factores en donde te puede jugar un filipino con un nigeriano, con un irlandés, con un mexicano, con un ucraniano, con un sudamericano. Todos saben inglés, todos nacieron ahí, todos crecieron ahí”, apuntó.

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¿Existe un club soccer para poder aprender a jugar fútbol?

De acuerdo a información publicada directamente en el US Club Soccer, se promueve una serie de recursos tanto para entrenadores como padres, clubes, jugadores y árbitros que integran esta institución.

En este sentido, se ofrecen algunos planes de entrenamiento y sesiones brindadas por expertos con los cuales permiten que exista una conexión adecuada entre la teoría y práctica con el propósito fundamental de lograr el mejor rendimiento de cada deportista.