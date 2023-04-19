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Fútbol

El PSG presentará oferta millonaria para tener un nuevo estadio

El PSG, club multimillonario de la Ligue 1, presentará una oferta para tener un nuevo estadio en la capital francesa; quieren salir del Parque de los Príncipes

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|Foto: @StadeFrance

Escrito por: Eder G. Calderón Juárez

Dicen que el dinero no trae la felicidad, pero lo cierto es que te acerca mucho a ser feliz. El PSG, club multimillonario de la Ligue 1 de Francia presentará una oferta millonaria para tener un nuevo estadio en la capital francesa.

Antes del 27 de abril, el Paris Saint Germain tendrá que presentar una oferta para adquirir el Stade de France. Se sabe que será una cifra de 647 millones de euros, de acuerdo a los que publicó el diario L'Equipe.

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El objetivo primordial de la institución francesa es tener un estadio con mayor capacidad, aproximadamente de unas 80 mil localidades, frente a los 47 mil asientos que tiene el Parque de Los Príncipes, su actual sede en sus partidos como local.

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El Stade de France es propiedad de la administración local y se sabe que el contrato de explotación finaliza en 2025. El primer paso de la licitación del PSG consiste en presenta un proyecto, donde el 70 por ciento trata sobre la capacidad financiera del club y el 30 por ciento restante en las aptitudes para administrar el inmueble.

Ayuntamiento de París niega ampliación

El PSG había solicitado una ampliación del Parque de los Príncipes, donde actualmente tiene sede como local, pero el ayuntamiento de París se negó a las obras. El club propuso dar 500 millones de euros para añadir 12 mil localidades al inmueble.

Otra alternativa fue el hipódromo de Saint-Cloud, ubicado a pocos metros del Parque de los Príncipes, pero complicaciones burocráticas terminaron por sepultar esta opción. En febrero, el club que preside Nasser Al-Khelaifi contrató los servicios de Legends, empresa que se encarga de buscar terrenos para un nuevo estadio.

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En el tema deportivo, el club parisino ya planea una reestructuración de cara a la próxima campaña. La prensa francesa habla de hasta siete posibles salidas del club para el próximo mercado de transferencias.

Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabián Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike y Sergio Ramos son los nombres de los futbolistas que podrían salir del PSG para el verano. PSG es actualmente el sexto club de futbol con más ingresos de Europa, solo detrás de Manchester City, Real Madrid, Bayern Munich, FC Barcelona y Manchester United.

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