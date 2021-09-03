Las estrellas que han pasado por el PSG sin conseguir la Champions

Esta temporada, El PSG hizo hasta lo imposible para armar una plantilla que sea la máxima candidata para levantar la orejona. Las contrataciones de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma y Achraf Hakimi, completaron una galaxia de estrellas, que de por sí ya tenían.

Sin embargo, esto no es garantía de éxito. En el pasado han militado grandes figuras por el PSG sin que puedan lograr conquistar el cetro de ser el mejor equipo de Europa. Lo más cercano que ha estado, fue hace dos campañas, en la que perdió la final contra el Bayern Múnich.

Te puede interesar: Argentina gana y se queda con el segundo puesto de Conmebol

Desde el 2011, comenzaron los refuerzos millonarios para el conjunto parisino, con la llegada del argentino Javier Pastore, aunque no logró lo que se esperaba de él. En esa misma temporada, curiosamente también se incorporó un viejo conocido del futbol mexicano como el francés Jérémy Ménez.

Llegaron figuras como Zlatan y Beckham al PSG

Para el siguiente año, el PSG redobló esfuerzos y fichó a grandes nombres como Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi y David Beckham. Todos se fueron sin levantar la Champions. Ni siquiera por la notable experiencia del sueco o del inglés.

En los siguientes cuatro años, fueron regulares en la ronda final de la máxima competición europea, mientras en el mercado de traspasos incorporaron a las figuras del uruguayo Edinson Cavani, el brasileño David Luiz, el argentino Ángel Di María y el alemán Julian Draxler.

Pero seguían sin dar el siguiente paso, así que para la temporada 2017-2018, hicieron movimientos históricos con las llegadas del brasileño Neymar proveniente del Barcelona, el francés Kylian Mbappé del Mónaco y el brasileño Dani Alves de la Juventus.

Te puede interesar: Estos son los equipos que más gastaron en el mercado de Europa

Los primeros dos de ellos se mantienen en la plantilla, pero el lateral ya se fue sin dar la alegría que más esperan en París. También en la portería una leyenda como el italiano Gianluigi Buffon pasó sin concretar el trofeo de la orejona. Ni el mismo Keylor Navas, que se había acostumbrado a ser campeón de este torneo con el Real Madrid, ha podido ser el factor clave en la conquista de Europa.

Así que este año parece que no hay mañana para el París Saint-Germain y su deseo con la Champions League.