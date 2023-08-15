Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

El PSG le da las ‘gracias’ a Neymar con tremendo mensaje

El mensaje de despedida del PSG al brasileño Neymar a través de sus redes sociales luego de jugar por seis temporadas con el equipo campeón de la liga francesa

Despedida del PSG a Neymar
|@PSG_espanol

Escrito por: Fernando Campos

A través de sus redes sociales el equipo francés Paris Saint-Germain (PSG) agradece al astro brasileño Neymar su estancia de seis temporadas en el equipo campeón de la Ligue 1.

 

“Gracias @neymarjr y lo mejor para el futuro”, fue el texto que publicó el equipo en su Twitter oficial.

 

“Siempre es difícil despedirse de un jugador increíble como Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo. Nunca olvidaré el día que llegó al Paris Saint-Germain, y lo que ha aportado a nuestro Club y a nuestro proyecto durante los últimos 6 años. Tuvimos un gran momento y Neymar siempre será una gran parte de nuestra historia. Me gustaría agradecer a Neymar y su familia. Deseamos a Neymar todo lo mejor para el futuro y su próxima aventura”, escribió el equipo en un comunicado publicado en su web.

 

Te puede interesar: El futbolista mexicano que estará con Santi Giménez en el Feyenoord

 

El club saudí Al Hilal confirmó este día de manera oficial el fichaje del futbolista brasileño de 31 años después de semanas de rumores sobre la incorporación del '10' del PSG a las filas del conjunto árabe.

 

"Estoy aquí, en Arabia Saudita. Soy 'Hilali'", dice Neymar vestido con la camiseta del Al Hilal en un video difundido por el club en su cuenta oficial de X.

 

A lo largo de las seis temporadas que ha permanecido en el conjunto parisino, el extremo sudamericano levantó cuatro títulos de la Ligue 1 (2019, 2020, 2022 y 2023), dos Copas de Francia (2020 y 2021), una Copa de la Liga (2020) y tres Trofeos de Campeones (2018, 2020 y 2022). Además de jugar una final de Champions League 2019-2020.

 

Asimismo, marcó un total de 119 goles en 173 partidos vestido de azul y rojo, y es hasta ahora el cuarto máximo goleador de la historia del PSG.

 

¿Cuánto ganará Neymar con el Al Hilal?

 

Aunque los equipos involucrados no han revelado los detalles del traspaso ni del contrato del brasileño, según informó el diario L'Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), el trato incluye alrededor de 90 millones de euros para el PSG y un contrato de dos temporadas para Neymar, que cobraría unos 100 millones de euros al año.

 

Te puede interesar: Galaxy anuncia al reemplazo del 'Chicharito' Hernández

 

El Al Hilal es uno de los clubes árabes y asiáticos más importantes, ya que es el equipo más campeonatos de la liga saudí (18 títulos) y de la AFC Champions League (4 títulos), entre otros.

Tags relacionados
PSG en Champions League

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP