El PSG le da las ‘gracias’ a Neymar con tremendo mensaje

A través de sus redes sociales el equipo francés Paris Saint-Germain (PSG) agradece al astro brasileño Neymar su estancia de seis temporadas en el equipo campeón de la Ligue 1.

“Gracias @neymarjr y lo mejor para el futuro”, fue el texto que publicó el equipo en su Twitter oficial.

¡Gracias Ney por estos seis años en Paris! ¡Lo mejor para tu futuro, leyenda! ❤️💙🇧🇷#ObrigadoNey pic.twitter.com/QD62CcjNZW — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 15, 2023

“Siempre es difícil despedirse de un jugador increíble como Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo. Nunca olvidaré el día que llegó al Paris Saint-Germain, y lo que ha aportado a nuestro Club y a nuestro proyecto durante los últimos 6 años. Tuvimos un gran momento y Neymar siempre será una gran parte de nuestra historia. Me gustaría agradecer a Neymar y su familia. Deseamos a Neymar todo lo mejor para el futuro y su próxima aventura”, escribió el equipo en un comunicado publicado en su web.

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El club saudí Al Hilal confirmó este día de manera oficial el fichaje del futbolista brasileño de 31 años después de semanas de rumores sobre la incorporación del '10' del PSG a las filas del conjunto árabe.

"Estoy aquí, en Arabia Saudita. Soy 'Hilali'", dice Neymar vestido con la camiseta del Al Hilal en un video difundido por el club en su cuenta oficial de X.

A lo largo de las seis temporadas que ha permanecido en el conjunto parisino, el extremo sudamericano levantó cuatro títulos de la Ligue 1 (2019, 2020, 2022 y 2023), dos Copas de Francia (2020 y 2021), una Copa de la Liga (2020) y tres Trofeos de Campeones (2018, 2020 y 2022). Además de jugar una final de Champions League 2019-2020.

Asimismo, marcó un total de 119 goles en 173 partidos vestido de azul y rojo, y es hasta ahora el cuarto máximo goleador de la historia del PSG.

¿Cuánto ganará Neymar con el Al Hilal?

Aunque los equipos involucrados no han revelado los detalles del traspaso ni del contrato del brasileño, según informó el diario L'Équipe y confirmó también posteriormente Le Parisien (muy próximo al PSG), el trato incluye alrededor de 90 millones de euros para el PSG y un contrato de dos temporadas para Neymar, que cobraría unos 100 millones de euros al año.

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El Al Hilal es uno de los clubes árabes y asiáticos más importantes, ya que es el equipo más campeonatos de la liga saudí (18 títulos) y de la AFC Champions League (4 títulos), entre otros.