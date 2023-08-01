Revelan la millonada que ganará Dembélé con el PSG

El delantero francés Ousmane Dembélé ya tiene pie y medio con el equipo del Paris Saint Germain (PSG) luego que el club parisino activara la cláusula de rescisión del contrato del galo, por 50 millones de euro, antes de que se multiplicara por dos, indicó este día el diario L'Équipe.



Ahora, según los términos del contrato del jugador, el PSG tiene cinco días para finalizar la llegada de Dembélé a la Ligue 1.

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Este tiempo también servirá para abrir negociaciones entre ambos equipos, después de que Dembélé mostrara su deseo de salir del Barcelona, luego de seis temporadas en la entidad catalana.

El club de Barcelona podrá obtener algo más de los 50 millones, mientras que el PSG estaría interesado en no hacer el pago de golpe y escalonarlo en varios plazos, según el diario francés.

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Pero, en cualquier caso, activando esa cláusula, el club se garantiza al jugador por 50 millones (la mitad directamente para el futbolista), mientras que de no haberlo hecho, la indemnización habría subido a los 100 millones.

La relaciones entre PSG y Barcelona no son las mejores por causa de Neymar

Las relaciones entre PSG y Barcelona no son las mejores después que los parisinos arrebatara al equipo español al brasileño Neymar, en 2017, luego de pagar su cláusula de 222 millones de euros, todavía el traspaso más alto de la historia del futbol.

Entonces, el PSG también activó la cláusula y tuvo cinco días para negociar. Aunque el Barcelona no lo hizo.

Este movimiento acerca más a Dembélé al PSG, donde según Le Parisien firmará por cinco temporadas a razón de 20 millones de euros brutos en cada una de ellas.

La prensa francesa indica que las negociaciones para convencer al jugador las ha llevado en primera persona el presidente, Nasser Al Khelaifi, mientras que el principal obstáculo para su salida ha sido el apego entre Dembélé y el técnico, Xavi Hernández.