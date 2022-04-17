PSG ‘le prohíbe entrenar’ a jugador por llegar 15 minutos tarde

El PSG se pone cada vez más estricto con sus reglas y ya han demostrado que ‘no perdonarán a nadie’, pues en su última sesión de entrenamiento, previo a enfrentar al Marsella, le ‘prohibieron’ la entrada a uno de sus jugadores por llegar 15 minutos tarde.

Layvin Kurzawa, defensa del cuadro parisino, no pudo ingresar al campo de entrenamiento del equipo, pues como se comentó llegó tarde y todo fue captado en video, regalándonos una imagen bastante peculiar con uno de los equipos más poderosos del mundo.

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PSG ‘impide’ que Kurzawa entrene

En redes sociales se hizo viral un video donde se ve al defensa francés del PSG llegando a las instalaciones del equipo, con el único detalle de que no podía ingresar.

Kurzawa tocó el claxon de su lujoso Ferrari de miles de euros esperando que alguien le abriera las puertas del campo de entrenamiento, pero según se comenta el club dio la orden de ya no dejar ingresar a nadie más, pues todos conocen las reglas de puntualidad.

😨 Layvin Kurzawa llegó 15 minutos tarde al entrenamiento del PSG y nadie la abrió la puerta principal del predio. El jugador tuvo que dar vuelta a su Ferrari y terminó ingresando por otro lado. pic.twitter.com/3jsEoF4ROd — Toque Sports (@ToqueSports) April 16, 2022

Al ver que nadie le iba a abrir, Kurzawa decidió darle la vuelta al Ferrari y se marchó del lugar, donde la historia no tendría el final triste que todos se imaginan, pero sí se quedó cercano.

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Medios franceses revelan que el jugador francés se fue en su Ferrari a otro de los accesos del club, donde después de unos minutos sí le permitieron ingresar, aunque ya se había perdido una buena parte de la sesión de entrenamiento dirigida por Mauricio Pochettino.

|EFE

PSG se mide al Olympique de Marsella en este fin de semana y al ser un Clásico de Francia se le habría dejado claro a los jugadores la importancia de la concentración y puntualidad para sacar los 3 puntos, por lo que al no respetar dicha regla, fue que Kurzawa no pudo entrenar al mismo tiempo que Messi, Mbappé y compañía.

