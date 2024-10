Las posibles alineaciones para el PSG vs PSV | Champions League

Después de un largo parón, regresa la Champions League para los partidos de la fecha 3. Los encuentros se van a disputar el martes 22 de octubre del 2024 y el miércoles 23 de octubre del 2024.

Los encuentros que se disputan el martes son: Monaco vs Estrella Rojo Belgrado, Milan vs Brujas, Real Madrid vs Dortmund, Arsenal vs Shakhtar Donetsk, Sturm Graz vs Sporting, PSG vs PSV, Juventus vs Stuttgart, Aston Villa vs Bologna y Girona vs Solvan Bratislava.

Uno de los juegos más llamativos de la fecha es el de PSG vs PSV. El encuentro se va a disputar en punto de las 13 horas tiempo del centro de México y será en el Estadio Parc des Princes.

Así llega PSG y PSV

El PSG se ubica en el lugar 18 de la tabla con tres puntos. Registra una victoria y una derrota, le han marcado un dos goles y ha logrado anotar uno. El equipo francés, buscará seguir sumando puntos y subir posiciones en la tabla.

Por otra parte, PSV se ubica en el lugar 25 de la tabla con un punto conseguido. Perdió su primer encuentro 3-1 ante Juventus y llega de empatar 1-1 ante el Sporting, por lo que están necesitados de poder sumar tres puntos.

Posibles alineaciones

En el caso de Luis Enrique, mandaría la siguiente alineación

Portero: Donnarumma

Defensas: Mendes, Hakimi, Pacho y Marquinhos

Mediocampistas: Vitinha, Ruiz y Zaire-Emery

Delanteros: Barcelona, Asensio y Doué

En el caso de PSV, saldría así:

Portero: Benitez

Defensas: S Boscagli, Flamingo, Ledezma y Dams

Mediocampistas: Saibari, Til y Mauro

Delanteros: Tillman, de Jong y Bakayoko

