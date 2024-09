PUBG Mobile lanza Play For Green, invita a personas a actuar positivamente por el clima

Si bien estamos acostumbrados a ver a los desarrolladores de videojuegos enfocados en sus próximos proyectos, actualizaciones y mejoras a sus diferentes títulos, PUBG Mobile enfocó sus esfuerzos también a “Play For Green”, una campaña se lanza como parte de la Green Game Jam organizada por Playing For The Planet, una iniciativa apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para apoyar al planeta en acción real a través de los juegos y generar conciencia sobre la protección del medio ambiente.

Te puede interesar: Este es el precio y la fecha de lanzamiento de la Playstation 5 pro

El evento vivirá dentro y fuera de los videojuegos, por su parte habrá una nueva serie de mapas oficiales, un nuevo evento en el juego, varios retos nuevos para los jugadores y recompensas temáticas exclusivas que podrán ganar.

Las Ruinas de Erangel

Creado en colaboración con el profesor Mark Maslin de la UCL, PUBG MOBILE ha integrado en el juego temas relacionados con el clima, creando las “Ruinas de Erangel” en World of Wonder, una serie de mapas que reimaginan el emblemático corazón de Erangel tras 100 años de cambio climático.

Todo lo que podremos encontrar en PUBG Mobile

Ruinas de Erangel: Tormenta de Arena y Ruinas de Erangel: Exploración - Dos nuevos mapas oficiales en el modo World of Wonder basados en datos científicos reales que imaginan el icónico mapa después de 100 años de cambio climático

Run For Green - Un nuevo evento que convierte el movimiento de los jugadores en apoyo a proyectos de conservación del mundo real y que proporciona recompensas digitales exclusivas.

Te puede interesar: Calendario y Formato: La nueva edición de Worlds de League of Legends

Preservation Garden: Un nuevo jardín botánico educativo, desbloqueable en el modo Hogar que celebra la belleza y la importancia de la flora en peligro de extinción.

Concurso creativo ecológico de World of Wonder: Un nuevo concurso de creación de mapas temáticos para creadores de World of Wonder les invita a continuar la conversación ecológica en PUBG MOBILE, utilizando la plantilla “Las Ruinas de Erangel” y nuevos artículos.

Desafío de acción global de PUBG MOBILE: ¡Una competición social que reta a los jugadores de PUBG MOBILE de todo el mundo a mostrar sus esfuerzos ecológicos para tener la oportunidad de ganar premios!