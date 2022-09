Puebla debe pasar una prueba si quiere jugar de local el repechaje

El Puebla tiene en sus manos jugar de local el repechaje de la próxima semana, sin embargo tendrá una dura prueba para conseguir esto ya que deberá recibir al América este viernes en un partido en el que deberá obtener un resultado positivo para estar entre los primeros ocho de la tabla.

Si bien la Franja ya tiene asegurado su lugar en la repesca al estar actualmente en el séptimo puesto de la tabla, cuenta con la posibilidad de amarrar la localía para este duelo de vida o muerte a juego único. Así que hay mucho en disputa para esta última jornada de la fase regular.

Resumen: Puebla 2-1 Pumas | Jornada 7 | Liga BBVA MX

Los dirigidos por Nicolás Larcamón necesitan ganarle a las Águilas para tener este privilegio y no depender de otros resultados. Con la victoria incluso podría escalar al sexto lugar de la clasificación, pero se tendría que sumar con que el Toluca no derrote en casa al Querétaro.

En caso de empatar, el panorama se le empieza a complicar al Puebla, ya que requerirían que el León no saque victoria como local ante Tijuana, o de que no haya ganador en el partido entre Cruz Azul vs Chivas, es decir que terminen igualados. Mientras que si pierden los “Camoteros”, quedarían expuestos a que si le gana la Fiera a los Xolos, acabarían en noveno lugar de la tabla y tendrían que jugar de visitantes el encuentro del repechaje, con el riesgo que esto implica.

Puebla va por todo ante el América

La Franja dispone de mayor motivación para enfrentar al América, el cual viene con una racha de 11 partidos sin perder, con un saldo de 10 victorias y apenas un empate. Sin embargo, el Puebla también llega inspirado tras sus dos triunfos ante Pumas y Tigres.

Además de que contará con la ventaja de estar en el Estadio Cuauhtémoc, en donde se espera una gran entrada por ser un compromiso ya con sabor a Liguilla.

El juego correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2022 se llevará a cabo este viernes, en punto de las 6:55 pm a través de Azteca 7 pm.