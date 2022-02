Épico trolleo: Puebla se burla de Rayados por el Mundial de Clubes

Puebla volvió a romper las redes sociales con un épico trolleo hacia los Rayados de Monterrey. El conjunto poblano se burló del quinto lugar del Mundial de Clubes que consiguió el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Uno de los partidazos que tendrá la Jornada 6 del Grita México BBVA Clausura 2022, será entre Puebla y Rayados desde el Estadio Cuauhtémoc. Si decimos que será un juegazo, es porque se enfrentará la nómina más cara del futbol mexicano frente a la que tiene un valor diez veces menor a la suya, y que viven dos realidades totalmente distintas.

El tuit de Puebla contra Rayados

En su cuenta de Twitter, el famoso Tío Puebla se dirigió a su afición para anunciar que los boletos para el partido frente a Rayados ya estaban disponibles. Lo que hizo estallar el internet fue la forma en que lo dijo: "¡Ya pueden adquirir sus boletos para enfrentar el 5to lugar mundial! Los primeros 3 mil niños y niñas, entran gratis”, fue lo que escribió el conjunto poblano.

¡Ya pueden adquirir en Taquillas sus 🎟 para enfrentar al 5to lugar mundial! 🌎



Los primeros 3,000 niños y niñas entran GRATIS* 👦🏻🧒🏻 Toda la info 👉🏼 https://t.co/2I93sYsmlS



RT si este viernes tienes una cita con el Líder General 🤩🔵#LaFranjaQueNosUne🎽 pic.twitter.com/h881QI0QFL — Club Puebla 🎽 (@ClubPueblaMX) February 15, 2022

Recibió muchas respuestas. Hubo quienes apoyaron lo que dijo y lo tomaron como broma, pero también aficionados del propio club que aseguraron que “no debía burlarse” porque “les iban a quemar las butacas” . Lo cierto es que generó mucha interacción y también, provocó que Puebla volviera a escribir.

Un día después de ese polémico mensaje, el Puebla volvió a atacar. “Ya no les diré nada porque andan muy sensibles y no quiero que me quemen más butacas. ¡El líder general recibe al La Pastora FC en el Cuauhtémoc!”, fue lo que escribió el club.

Ya no les diré nada porque andan muy sensibles y no quiero que me quemen más butacas 💺😅



¡El líder general recibe al La Pastora FC en el 🏟 Cuauhtémoc!



RT si #LaFranjaQueNosUne🎽 suma y se mantiene en lo más alto de la tabla 🔝🔵 pic.twitter.com/QaS2CWf5Di — Club Puebla 🎽 (@ClubPueblaMX) February 16, 2022

El Puebla vs Rayados ya tiene un toque especial, además del de las nóminas. Por si fuera poco, lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes en el ya tradicional Viernes Botanero, a partir de las 18:45 horas, tiempo del centro de México.

