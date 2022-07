Puebla vs Santos EN VIVO | Jornada 2 | Apertura 2022

Los Larcaboys debutan con su gente. En el segundo partido de nuestro Viernes Botanero, traemos para ti, el partidazo entre Puebla vs Santos; encuentro que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de youtube, en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México).

VE EN VIVO PUEBLA VS SANTOS AQUÍ

Estadísticas Puebla vs Santos | Jornada 2 Liga BBVA MX

¿Cuándo y dónde juegan Puebla vs Santos?

El mundialista Estadio Cuauhtémoc, abrirá sus puertas por primera vez en el Apertura 2022. El Puebla se presenta ante su afición este viernes, cuando reciban a Santos, en la Jornada 2 de la Liga BBVA MX.

¿A qué hora se juega el Puebla vs Santos en la Liga BBVA MX?

Dicho encuentro se disputará en punto de las 9:00 PM (tiempo del centro de México), una vez que termine nuestro primer partido del Viernes Botanero, Mazatlán vs Tigres; por lo que no le cambies a la televisión y disfruta a los Larcaboys.

¿Dónde ver el partido entre Puebla vs Santos?

No pierdas a los pupilos de Nicolás Larcamón por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestro canal de youtube. Claro, con las mejores voces de nuestro país.

Puebla vs Santos: previa

Este encuentro promete goles pues ambas escuadras no empatan sin tantos desde hace cinco duelos. En los últimos cuatro partidos no podrían estar más parejos, hay un triunfo por bando y dos empates. Las victorias fueron en las semifinales del Clausura 2021, primero los Guerreros por pizarra de 3-0, luego la Franja 1-0, para darle el pase a los verdiblancos por marcador global.

Puebla vs santos: ¿Qué canal transmitirá el partido de la Jornada 2?

No te pierdas este partido al terminar el Mazatlán vs Tigres, los Larcaboys están listo para empezar con el sueño. Puebla vs Santos por la pantalla de Azteca 7, claro con los mejores narradores de nuestro país.