Los partidos de la jornada 17 que va a transmitir TV Azteca

Se va a disputar la última jornada del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX y la tabla de posiciones aún puede cambiar bastante al estar tan apretada para los equipos que buscan asegurar su lugar directo en los Cuartos de Final y para los que quieren un espacio en el Play In.

Por el momento, son dos equipos los que ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla, se trata del América y Toluca. Mientras que seis equipos con boleto asegurado a Play In pero con posibilidades de entrar a los Cuartos de Final, entre los que están: Cruz Azul, Rayados, Necaxa, Tigres, Pachuca, Chivas y Necaxa y tres equipos que se pelean por los últimos dos lugares a la fase final que son: Pumas, Querétaro y León.

Para la jornada 17, los partidos que tendremos son: Puebla vs América, Querétaro vs Pumas, Juárez vs León, Puebla vs Mazatlán, Tigres vs Tijuana, Toluca vs Cruz Azul, Atlas vs Chivas, Necaxa vs Rayados y Santos vs Atlético de San Luis.

Los partidos que tendrá TV Azteca

La actividad de la jornada 17 empieza en TV Azteca pues el primer partido es el de Puebla vs América que se transmitirá por Azteca Siete, la app y el sitio web de Azteca Deportes. El encuentro será el viernes 26 de abril a las 19 horas tiempo del centro de México. Partido clave para América para poder asegurar el primer lugar de la tabla.

Por otra parte, el segundo y último partido que transmitirá TV Azteca es el Clásico Tapatío entre Atlas vs Chivas. El juego será en punto de las 21 horas tiempo del centro de México, el sábado 27 de abril en el Estadio Jalisco.

