Partidos de HOY viernes 18 de septiembre de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comienza este viernes 18 de septiembre con los encuentros entre el Puebla en contra del Atlante en la cancha del Estadio Cuauhtemoc e inmediatamente después el duelo en la frontera norte del país entre los Bravos de Juárez ante los Tigres de la UANL, ambos a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Te puede interesar: América vs. Chivas: un Clásico tan parejo que hasta los momios los ponen en igualdad

ORBITALS ¿La nueva joyita cooperativa para Nintendo Switch 2? |AZE REVIEW

Los partidos de la Liga BBVA MX de este viernes 18 de septiembre

El Viernes Botanero de TV Azteca arranca en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con el encuentro entre el Puebla y el Atlante en donde la Franja buscará recuperar el camino de la victoria para mantener sus aspiraciones de Liguilla.

Por su parte, los Potros de Hierro solo suman un triunfo en el torneo y lo hicieron em calidad de visitante administrativo cuando se impusieron al Cruz Azul, pero no han podido repetira la suma de tres puntos en un encuentro.

Al terminar el encuentro de Camoteros y Azulgranas nos trasladamos hasta la frontera norte del país para el partido entre los Bravos de Juárez que buscarán su primera victoria en el torneo Apertura 2026 cuando reciban en el Estadio Olímpico Benito Juárez a los Tigres de la UANL.

Los Felinos dirigidos por Victor Manuel Vucetich quieren encaminarse hacia los primeros lugares de la competencia luego de un arranque de torneo desastroso y aun tienen posibilidades de colarse en la Liguilla, pero tendrán que hacerlo desde ahora para evitar sobresaltos en el cierre del torneo.

Puebla vs Atlante | 19:00 horas

Bravos vs Tigres | 21:00 horas



Te puede interesar: Estas serían las bajas que tendrá Club América para el Clásico Nacional contra Chivas