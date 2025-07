Puebla vs Atlas alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

Regresa la Liga MX. Por fin está de vuelta el Futbol Mexicano, y el primer encuentro del Apertura 2025, Puebla vs Atlas, lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes : Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes en punto de las 6:50 PM (tiempo del centro de México).

El duelo estará enmarcado con un debut, los rojinegros estenarán guardameta en el arco, César Ramos. Durísima prueba para el joven arquero, ya que será de visita en el Estadio Cuauhtémoc, inmueble donde se disputará este duelo de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX.

Alineaciones confirmadas del Puebla vs Atlas, partido de la Jornada 1 del Apertura 2025

Puebla

Portero: Julio González

Defensas: Juan Manuel Fedorco, Luis Gabriel Rey, Jesús Rivas, José Pachuca, Walter Portales

Medios: Alejandro Organista, Miguel Ramírez, Owen de Jesús González, Edgar Guerra

Delanteros: Esteban Lozano



Atlas

Portero: César Ramos

Defensas: Gustavo Ferrareis, Adrián Mora, Gaddi Aguirre, Hugo Ríos

Medios: Rivaldo Lozano, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández

Rivaldo Lozano, Diego González, Aldo Rocha, Sergio Hernández Delanteros: Eduardo Aguirre y Uros Durdevic

Horario y dónde ver el Viernes Botanero en TV Azteca Deportes

Es DOBLE CARTELERA. Luego del Puebla vs Atlas, no te pierdas el FC Juárez vs América, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, con Christian Martinoli, Luis García, Zague y Omar Villarreal, al terminar el duelo entre la Franja y los Zorros, también por Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes