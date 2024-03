Alineaciones confirmadas Puebla vs Atlas | Jornada 11 Liga BBVA MX

Este viernes ocho de marzo del 2024, comienza la actividad de la jornada once del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Se disputan tres partidos para iniciar con las acciones, los cuales son: Puebla vs Atlas, Necaxa vs Atlético de San Luis y Juárez vs Toluca.

El primer encuentro de la jornada es el de Puebla vs Atlas que se va a disputar en el Estadio Cuauhtémoc. El juego va a iniciar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

El conjunto de Puebla llega en el penúltimo lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de ganar un encuentro, empatar uno y perder siete encuentros. Es el equipo que más goles ha recibido en el torneo con 23 anotaciones y es una de las peores ofensivas ofensivas pues únicamente han marcado seis tantos.

En el caso de Atlas se encuentra en el lugar 15 de la tabla con dos victorias, tres empates y cinco derrotas. Los rojinegros buscan recuperar su nivel luego de terminar perdiendo 5-1 en el Estadio Jalisco ante el América.

Alineación de Puebla

Fernando Aristeguieta manda la siguiente alineación para salir del fondo de la tabla y poder conseguir la victoria en casa.

Portero: Rodríguez



Defensas: Carbajal, Orona, Olmedo y Ferrareis

Mediocampistas: de Buen. Álvarez, Angulo, González y Velasco

Delanteros: Cavallini

Alineación de Atlas

Beñat San José decidió mandar el siguiente once inicial para poder enfrentarse al Puebla y salir de los malos resultados que han tenido en las últimas fechas.

Portero: Vargas

Defensas: Reyes, Nervo, Aguirre y Dominguez

Mediocampistas: Rocha, Marquez, Fulgencio, García y Murillo



Delanteros: Aguirra

