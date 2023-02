Puebla vs Cruz Azul: Ver transmisión gratis hoy EN VIVO

Futbol gratis por Azteca Deportes este viernes 17 de febrero de 2023. Nuestro #ViernesBotanero tiene doble cartelera, y el segundo platillo tenemos para ti el Puebla vs Cruz Azul, desde el Estadio Cuauhtémoc, al terminar el Juárez vs León, dentro de la Jornada 8, del Clausura 2023, de la Liga BBVA MX.

VE PUEBLA VS CRUZ AZUL GRATIS EN VIVO

Resumen: Puebla 3-1 Mazatlán | Jornada 6, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Los cambios que tendrá Cruz Azul para la Jornada 8 del Clausura 2023

Para este encuentro, la Máquina llegará con dos cambios imporantes. Primero, en la portería saldrá Sebastián Jurado, quien no ve actividad desde el 7-0 contra el América, en la Fecha 10 del Apertura 2022, cuando relevaron del cargo a Diego Aguirre.

El segundo, y no menos importante, Joaquín Moreno saltará por tercera ocasión como entrenador interino, luego del mal paso con Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, donde solo consiguieron un punto de los quince posibles que han jugado, con cuatro derrotas al hilo ante, Rayados, Necaxa, Tigres y Toluca.

¿Cómo llega el Puebla al partido contra Cruz Azul de la Jornada 8?

Por su parte, la Franja vive un cambio importante, la era post Nicolás Larcamón. El inicio no ha sido tan fácil como hubieran esperado, pues son décimoquintos de la tabla general con dos victorias, un empate y cuatro derrotas; su último fue en casa, contra el Mazatlán por marcador 3-1, en debut de Rubén Omar Romano como DT de los cañoneros.

Aunque, a pesar de que el paso no ha sido tan bueno, se encuentran a tres lugares del repechaje de la Liga MX, incluso tienen los mismo puntos que Necaxa, quien es el lugar 12 de la Tabla General, pero la diferencia de goles los tiene arriba.

TV Azteca transmitirá el Puebla vs Cruz Azul de la Jornada 8 del Clausura 2023

No te pierdas la doble cartelera de Azteca Deportes, con futbol gratis para todos. Como primer platillo tenemos el Juárez FC vs León en punto de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), y al terminar no te pierdas el Puebla vs Cruz Azul. Claro, con los mejores narradores del mundo mundial, por la señal de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.