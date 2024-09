Puebla vs Juárez: Sigue la transmisión en vivo y minuto a minuto de TV Azteca

Este viernes 27 de septiembre del 2024, comienza la actividad de la jornada 10 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Las acciones arrancan con cuatro partidos bastante llamativos, los cuales son: Puebla vs Juárez, Querétaro vs Necaxa, Tigres vs León y Tijuana vs Mazatlán.

Los números de Gignac con Tigres ante León | Azteca Stats

Te puede interesar: Víctor Dávila y su adaptación: “América no te espera”

Así llegan Puebla vs Juárez

Puebla llega en el lugar doce de la tabla, con 11 puntos acumulados luego de ganar tres partidos, empatar dos y perder cinco. Además, acumula dos derrotas de forma consecutiva. Mientras que, Juárez llega en el último lugar de la tabla con cuatro puntos al registrar siete derrotas, un empate y una victoria.

El partido será en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 18 horas tiempo del centro de México. Tendrá la narración y el análisis de Carlos “Warrior” Guerrero, Rosique, David Medrano, Jesus Joel Fuentes y Mary Carmen Lara. El encuentro lo podrás ver por Azteca Siete y en la App, Sitio web y youtube de Azteca Deportes.