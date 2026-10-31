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¡INCREÍBLE! Chino Huerta hace el oso del torneo tras fallar un gol frente a la portería: VIDEO

Chino Huerta dejó escapar un gol cantado frente a la portería del Puebla que pudo ser la ventaja para los Pumas

César Huerta dejó escapar una clara
César Huerta dejó escapar una clara|Jafet Moz/Jafet Moz

Escrito por: Francisco Fernández

César 'Chino' Huerta cometió uno de los errores más increíbles del torneo Apertura 2026 al fallar una opción clara de gol cuando se encontraba solo frente a la portería, en el partido de este viernes 30 de octubre entre el Puebla y los Pumas correspondiente a la Jornada 15 de la Liga BBVA MX.

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El imperdonable error de Chino Huerta frente a la portería

Juninho mandó un balón a segundo poste que Uriel Antuna recentró y dejó solo a César Huerta, quien solo tenía que empujar la pelota al fondo de las redes; sin embargo, el delantero de los Universitarios la mandó por arriba de la portería, dejando escapar el gol que pudo significar la ventaja momentánea para los Pumas ante el Puebla.

Sin embargo, no fue la única falla en el partido de esa índole, ya que Organista también dejó escapar una falla garrafal cuando cabeceó solo frente a la portería, pero mandó su remate muy cruzado y dejó escapar el gol que pudo ser el empate, en ese momento para la Franja.

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