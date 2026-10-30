Puebla vs Pumas: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

El equipo de Puebla recibe esta noche de viernes 30 de octubre a Pumas en un partido de mucho interés para ambas escuadras, el cual podrás ver EN VIVO por Azteca Siete y aztecadeportes.com justo al terminar el encuentro de Juárez vs Querétaro. El partido es muy bravo, pues los puntos que puedan recoger del encuentro serán determinantes para su intento de ir a la Liguilla que está ya próxima en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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El equipo del Puebla en casa tendrá que sumar urgentemente unidades, pues con el descalabro de la semana pasada ante Atlas poder ir a Liguilla ha quedado en una cuestión muy comprometida.

Pumas, que es el equipo que visita a los Camoteros está también necesitado de tres unidades que le de claridad y que con una serie de resultados en esta jornada hasta los puede meter en la zona de clasificación.

Puebla, a escalar posiciones en la Jornada 15 de Liga MX

Puebla desea dar un golpe de autoridad enfrentando a Pumas, defender su casa y de paso pensar en Liguilla. Con 16 puntos, están en el sitio 14 a solo un punto de Pumas de ahí la importancia del juego.

Al torneo le restan tres jornadas contando el partido que comenzará en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 9 de la noche, por lo que SÍ O SÍ estos puntos son vitales para las aspiraciones de La Franja.

Pumas, quieren tener tres unidades de visita en la fecha 15 ante Puebla

Los planes de Pumas es también sumar y ubicados en el escalón 12 y con una tabla general muy cerrada, no pueden dejar escapar puntos.

Tienen 18 unidades y San Luis los supera por dos puntos, al igual que Santos; los Gallos de Querétaro tienen 20 puntos al igual que Monterrey que ocupa el octavo sitio de la clasificación.

Antecedentes de Puebla vs Pumas en la Liga MX

Puebla 2-3 Pumas 13 febrero 2026 Clausura 2026

Pumas 0-0 Puebla 24 agosto Apertura 2025

Puebla 1-3 Pumas 7 de marzo 2025 Clausura 2025

Pumas 1-0 Puebla 17 de septiembre 2024 Apertura 2024

Pumas 3-0 Puebla 11 de febrero 2024 Clausura 2024