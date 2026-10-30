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Puebla vs Pumas: Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

Puebla ante Pumas se celebra este viernes 30 de octubre, en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, donde los locales deben sacar puntos para no dejar de soñar en Liguilla.

puebla pumas liga mx semana 15

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El equipo de Puebla recibe esta noche de viernes 30 de octubre a Pumas en un partido de mucho interés para ambas escuadras, el cual podrás ver EN VIVO por Azteca Siete y aztecadeportes.com justo al terminar el encuentro de Juárez vs Querétaro. El partido es muy bravo, pues los puntos que puedan recoger del encuentro serán determinantes para su intento de ir a la Liguilla que está ya próxima en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

VE AQUÍ EN VIVO EL PUEBLA VS PUMAS DE LA JORNADA 15

El equipo del Puebla en casa tendrá que sumar urgentemente unidades, pues con el descalabro de la semana pasada ante Atlas poder ir a Liguilla ha quedado en una cuestión muy comprometida.

Pumas, que es el equipo que visita a los Camoteros está también necesitado de tres unidades que le de claridad y que con una serie de resultados en esta jornada hasta los puede meter en la zona de clasificación.

Puebla, a escalar posiciones en la Jornada 15 de Liga MX

Puebla desea dar un golpe de autoridad enfrentando a Pumas, defender su casa y de paso pensar en Liguilla. Con 16 puntos, están en el sitio 14 a solo un punto de Pumas de ahí la importancia del juego.

Al torneo le restan tres jornadas contando el partido que comenzará en el Estadio Cuauhtémoc en punto de las 9 de la noche, por lo que SÍ O SÍ estos puntos son vitales para las aspiraciones de La Franja.

Pumas, quieren tener tres unidades de visita en la fecha 15 ante Puebla

Los planes de Pumas es también sumar y ubicados en el escalón 12 y con una tabla general muy cerrada, no pueden dejar escapar puntos.

Tienen 18 unidades y San Luis los supera por dos puntos, al igual que Santos; los Gallos de Querétaro tienen 20 puntos al igual que Monterrey que ocupa el octavo sitio de la clasificación.

Antecedentes de Puebla vs Pumas en la Liga MX

Puebla 2-3 Pumas 13 febrero 2026 Clausura 2026

Pumas 0-0 Puebla 24 agosto Apertura 2025

Puebla 1-3 Pumas 7 de marzo 2025 Clausura 2025

Pumas 1-0 Puebla 17 de septiembre 2024 Apertura 2024

Pumas 3-0 Puebla 11 de febrero 2024 Clausura 2024

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