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¡Nuevo líder en la tabla! Toluca vence a Puebla 1-0 en el Apertura 2026

Toluca logra sumar tres puntos claves en el Apertura 2026 al derrotar a Puebla 1-0 para ponerse en el primer lugar de la tabla del Apertura 2026

Toluca Apertura 2026

Escrito por: Iván Vilchis

Toluca logró llevarse tres puntos claves de visitante para así ponerse en el primer lugar de la tabla con 19 puntos. Con un autogol de Pachuca, los diablos se llevan el triufo y Puebla pierde la oportunidad de poder acercarse a los primeros cuatro lugares de la tabla.

Previa Puebla vs Toluca

Este martes 15 de septiembre del 2026, hay actividad del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Se enfrentan Puebla vs Toluca en el partido reprogramado de la Jornada 7 del Apertura 2026.

El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos equipos buscan poder llevarse la victoria.

Así llegan Puebla y Toluca

El conjunto del Puebla llega tras conseguir una valiosa victoria de visitante 0-1 frente al Necaxa. Con este resultado, el equipo dirigido por Gerardo Espinoza tiene cuatro victorias, un empate y dos derrotas, llegando al octavo lugar de la tabla y con la posibilidad de ponerse entre los primeros cuatro lugares si consigue la victoria esta tarde.

Por su parte, Toluca llega en el segundo lugar de la tabla con 16 puntos conseguidos luego de etenr cinco victorias, un empate y una derrota. Tienen 17 goles marcados y seis goles recibidos. Tiene la posibilidad de con el encuentro ponerse en el primer lugar de la tabla.

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