La HORA EXACTA para ver el Puebla vs Toluca, partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026

A las 19:00 horas (tiempo del centro de México) será la hora exacta que comenzará a rodar el balón en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el duelo entre la Franja del Puebla ante los Diablos Rojos del Toluca este martes 15 de septiembre correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Un partido entre dos planteles que atraviesan momentos sumamente atractivos en el certamen, dará paso al Grito de la Independencia que podrás ver por TV Azteca.

¿Cómo llegan Puebla y Toluca a este encuentro?

El conjunto del Puebla saltará a la cancha tras conseguir una valiosa victoria a domicilio por 0-1 frente al Necaxa. Con este resultado, el equipo dirigido por Gerardo Espinoza alcanzó los cuatro triunfos en siete compromisos (G4, E1, P2), ubicándose con firmeza en la mitad superior de la tabla general y superando ya lo realizado en el semestre anterior (G3, E4, P10).

El estratega mexicano buscará mantener el invicto en casa (G1, E1), escenario donde recientemente vencieron a Santos Laguna en un vibrante 3-2. Cabe destacar que este representa el segundo choque del año entre camoteros y mexiquenses en la Angelópolis, recordando el empate sin goles registrado el pasado mes de enero.

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Por su parte, el elenco conducido por Antonio Mohamed se presenta al choque con un ritmo arrollador a pesar de la alta exigencia en su calendario. Tras coronarse campeones de la Leagues Cup derrotando 2-0 a Monterrey, los mexiquenses han cosechado diez victorias en catorce encuentros disputados desde julio (G10, E1, P3).

Los choriceros presumen una racha de ocho partidos sin conocer la derrota (G7, E1) y seis victorias consecutivas. Luego de golear 5-2 al Atlas el fin de semana pasado, el equipo toluqueño aprovechó una combinación de resultados para asaltar el segundo puesto de la tabla general de la competencia. Además, se ostentan como la mejor ofensiva del torneo con 17 anotaciones a favor, buscando mejorar su cosecha en calidad de visitante, donde registran cuatro goles marcados en tres salidas (G2, E1).

